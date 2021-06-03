Київстар запускає послугу eSIM для контрактних абонентів та бізнес-клієнтів

Тепер контрактні абоненти та бізнес-клієнти можуть підключити на один електронний чіп в середньому до 5 різних номерів і переключатись між ними. Раніше така можливість була тільки у абонентів передплати.

eSIM – це вбудована в смартфон SIM картка. Вона має вищий ступінь захисту: смартфон захищений від пошкодження, оскільки немає потреби постійно змінювати SIM-картку, а досить лише перемикатись між профілями.

Для того, щоб перейти на eSIM контрактним абонентам достатньо лише скористатись веб-версією «Мій Київстар», а для підключення нового номеру на eSIM потрібно звернутись з паспортом до найближчого магазину «Київстар». Також, для контрактных абонентів з'явилась можливість віддалено перевести eSIM на інший пристрій через веб-версію «Мій Київстар»

Бізнес-клієнти можуть підключити eSIM в одному з фірмових магазинів, або звернутись до персонального менеджера. Для переходу на eSIM при собі потрібно мати діючу SIM-карту.

Послуга надається безкоштовно як для контрактних абонентів, так і b2b-клієнтів. Більш детальна інформація, щодо послуги знаходиться за посиланням.

Технологія eSIM набуває популярності, і попит на неї зростатиме. Наприклад, за даними Juniper Research в найближчі 5 років кількість активованих eSIM у світі зросте на 180% та досягне відмітки 3,4 млрд до 2025 року. В мережі Київстар лише за останній рік кількість смартфонів, що підтримують eSIM, збільшилася на 160%, а за час коли послуга eSIM доступна для абонентів передплати її підключили близько 30 тис. абонентів.