У лікарні св. Анни надають допомогу жінкам різного віку

На прийом до гінеколога прийшли молоді жінки. Декому з них 30, іншим ледь за 30 років. Більшість з них незаміжні і жодна ще не народжувала. Стоять у черзі і дівчата-підлітки. В усіх спільна проблема – порушення репродуктивної функції. В одних – ранній клімакс, в інших – масивні кровотечі.

ZAXID.NET розповідає про причини виникнення таких ранніх проблем з репродуктивним здоров’ям у жінок та як цього уникнути.

«Від кого народжувати, коли чоловіки на війні гинуть?»

На прийом до гінекологині, заступниці директора львівської лікарні св. Анни Еліни Чайківської прийшла 30-річна львів’янка Уляна К. Вона була доволі спокійна, але, здавалося, чимось пригнічена. На запитання лікарки про скарги, з якими прийшла, жінка відповіла, що у неї все гаразд. «Ну як гаразд? У тебе вже другий рік немає місячних», – втрутилася у розмову сестра, яка і привела Уляну.

Жінка відповіла, що не бачить у цьому жодних проблем, такий стан її влаштовує. А коли гінекологиня повідомила, що це порушення, яке впливає на стан здоров’я загалом, і, зокрема, на можливість жінки народити дитину, Уляна різко сказала: «Які діти? Ви що, не бачите, що на війні гинуть наші чоловіки? Від кого мені народжувати? Чи народити дитину, щоб на неї впала бомба?».

За словами лікарки, у жінки нема жодних психічних захворювань, але вона у депресії і допомога психолога їй не завадила б. Під час обстеження в Уляни виявили згасання функції яєчників, зупинку вироблення головного жіночого гормону – екстрогену. Іншими словами, у молодої жінки почався ранній клімакс.

Еліна Чайківська відзначає, що зараз клімакс значно помолодшав. Якщо раніше були поодинокі випадки раннього клімаксу, то тепер щомісяця до неї на прийом приходить 3-5 жінок з такими проблемами. У жовтні на прийомі було четверо жінок віком 30-35 років з ознаками раннього клімаксу. Жодна з них ще не народжувала.

«Біда у тім, що жінки по медичну допомогу звертаються дуже пізно. Одні вичікують, що все владнається само собою, інші лікуються за рекомендаціями з соцмереж, знайомих. У мене були пацієнтки, які вичікували понад два роки», – каже гінекологиня.

Гінекологиня Еліна Чайківська на прийомі пацієнтів

Причини раннього клімаксу у жінок різні: генетичний фактор, коли такі зміни закладені природою, стрес, зокрема, пов’язаний з війною, порушення сну, порушення правильного харчування. Крім того, за словами гінекологині, на репродуктивну функцію жінок суттєво вплинув і коронавірус, яким перехворіла значна частина людей.

Коли такі зміни в організмі закладені генетично, допомогти складно, але 90% жінок, каже Еліна Чайківська, можна допомогти за умови раннього звернення по медичну допомогу. Зокрема, вона радить звертатися на другий місяць після затримки менструації. Навіть якщо жінка звернеться впродовж півроку від моменту виникнення проблеми, їй можна допомогти. Затягування з візитом до лікаря зменшує шанси.

Кровотечі у дівчат-підлітків

Еліна Чайківська каже, що найчастішою причиною кровотеч у дівчат-підлітків є порушення роботи залоз внутрішньої секреції (ендокринні залози). І на першому місці – порушення роботи щитовидної залози, яка впливає на роботу яйників.

На жаль, батьки дівчат, у яких виникли такі проблеми, також не відразу звертаються по медичну допомогу до лікарів. На початку листопада до гінекологині приїхала 10-річна дівчинка одного з гірських районів Львівщини, у якої вже півроку тривають кровотечі. У неї ранній статевий розвиток. Причину кровотечі ще не встановили, бо вона лише проходить обстеження, але, за словами лікарки, найчастіше вони виникають через порушення роботи щитовидної залози. Кровотечі зупиняються після відповідного обстеження і лікування.

«Менструації у дівчаток у нашому регіоні повинні починатися у 12-12,5 років. Якщо вони виникають раніше, треба проконсультуватися у дитячого гінеколога, який підкаже, на що і дівчинці, і батькам звернути увагу. Якщо дівчині виповнилося 16 років і у неї ще нема менструації, також треба іти до лікаря, який з’ясує причину затримки статевого розвитку і допоможе її усунути», – каже Еліна Чайківська.

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Додамо, що лікарня св. Анни (колишній пологовий будинок № 1 на вул. Мечнікова) після приєднання до Першого ТМО Львова розширила напрямки роботи та стала медзакладом для жінок різного віку. Тепер тут не лише приймають пологи, а й надають усю допомогу жінкам з перших днів появи на світ: консультують, обстежують, лікують, оперують. Сюди на консультацію може прийти як мама з маленькою донькою, так і жінка будь-якого віку, і всі отримають відповідну допомогу. Вчасно виявлені ті чи інші проблеми піддаються корекції, лікуванню, а з задавненими боротися важко, а інколи й неможливо.