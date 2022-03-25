Запуском особисто керував лідер КНДР Кім Чен Ин

Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-17. Ракету перевірили у четвер, 24 березня. Запуском особисто керував лідер КНДР Кім Чен Ин. Ракета здолала найбільший шлях у висоту і по відстані.

Державні ЗМІ КНДР опублікували фотографії, на яких Кім, одягнений у чорну шкіряну куртку і сонцезахисні окуляри, ходить перед великою ракетою, що перевозиться на 11-вісному транспортері.

«Ракета, запущена в міжнародному аеропорту Пхеньяна, піднялася на максимальну висоту 6248,5 км і пролетіла відстань 1090 км за 4052 секунди, перш ніж точно влучити в заздалегідь задану точку у відкритих водах Японського моря», – повідомляє державна інформаційна агенція КНДР KCNA.

Фото AFP

У повідомленні агентства Франс Прес (AFP) зазначено, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто керував випробувальним запуском міжконтинентальної балістичної ракети «нового типу» в країні, щоби «посилити її ядерне стримування проти американських імперіалістів», повідомила «Українська правда».

«Запущена в четвер ракета подолала найбільший шлях у висоту і дальність, ніж будь-яка попередня МБР», – вказано у повідомленні.

Ракета приземлилася в японських територіальних водах, що викликало обурення Токіо, проте KCNA заявила, що запуск був здійснений «у вертикальному режимі з огляду на безпеку сусідніх країн».

Сеул, Вашингтон і глава ООН Антоніу Гутерріш засудили запуск. А Японія заявила, що це загрожує миру та безпеці в регіоні.

КНДР випробовує нові гіперзвукові ракети вже тривалий час. У вересні 2021 року КНДР заявила про запуск нової ракети Hwasong-8, яка могла бути зброєю нового типу. Раніше також повідомлялося про невдалий запуск ракети невідомого типу.

До слова, над гіперзвуковими технологіями працюють Китай, США, Росія і ще принаймні п'ять інших країн. У жовтні 2021 року гіперзвукову ракету, яка здатна нести ядерний заряд, випробував Китай. Тоді ж США анонсували випробування наземних гіперзвукових ракет.

Hwasong-17 — гігантська міжконтинентальна балістична ракета. Вперше її представили в жовтні 2020 року. Аналітики назвали її «ракетою-монстром». Раніше вона ніколи не мала успішних випробувань.

Зазначимо, що гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, яка більше ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку. Але балістичні ракети летять високо в космос по дузі, щоб досягти своєї мети, в той час як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше. Крім того, гіперзвукова ракета маневрена, що ускладнює відстеження та захист від неї.