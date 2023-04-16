Слідчий у відставці арас Адамович Галушко, поціновувач розміреного життя і праці в яблуневому саду, є героєм серії історичних детективних романів. Але він має також і не аи який кулінарний талант. Ця книга – подарунок для його поціновувачів. Якби слідчий занотовував усі винайдені та вивідані рецепти в окремий зошит, ретельно доповнюючи їх та експериментуючи з пошуком інгредієнтів та пропорцій, то саме такий вигляд він би й мав.

Припускаємо, що в такому вигляді збірка рецептів Тараса Адамовича була передана секретарці слідчого Мірі Томашевич під час чаювання у будинку слідчого на київському Подолі, після розкриття «Справи одеських шпигунок». До книги увійшли найкращі рецепти варення та конфітюрів, страв у печі; правила збору трав та листя для чаю, а також кілька вивіданих старим слідчим рецептів у київських та одеських кухарів відомих кав’ярень та ресторацій.

Книга побачила світ у видавництві Folio, а ми пропонуємо кілька рецептів з неї.

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Кава з корицею та гострим перцем

Знадобиться:

кава мелена — 2 чайні ложки

вода — 200 мл

перець чорний мелений — дрібка

кориця — дрібка

цукор — на смак

Спосіб приготування:

Нагріти на вогні джезву, засипати в неї каву і перець, залити 100 мл води, довести до кипіння, долити решту води, зняти з вогню до кипіння. Додати цукор на смак і корицю.

(Улюблений рецепт кави Олександра Горенка)

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Морквяний пиріг

Знадобиться:

морква — 400 г

яйця — 4 шт.

цукор — 250 г

олія оливкова — 220 г

борошно — 380 г

сода — 1 чайна ложка

кориця — 1 чайна ложка

апельсинова цедра — 0,5 чайної ложки

Спосіб приготування:

Очищену моркву натерти на тертці. Цукор збити з яйцями до пишної піни. Поступово налити олію, продовжуючи збивати. Просіяти разом борошно, соду, корицю і сіль, перемішати з яйцями, аби не лишилося грудочок. Додати терту моркву й апельсинову цедру, перемішати. Змастити форму для випікання вершковим маслом, викласти тісто у форму, вирівняти поверхню. Випікати при температурі 180 градусів упродовж 50 хвилин, готовність пирога перевірити сірником — проштрикнути ним середину виробу: якщо сірник виймається сухим, пиріг готовий. Після того, як пиріг охолоне, варто присипати його цукровою пудрою і можна подавати до столу.

(«Справа мертвого авіатора», стор. 67)

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Варення з аґрусу

Знадобиться:

аґрус — 600 г

цукор — 500 г

вода — 100 мл

Спосіб приготування:

Аґрус перебрати, помити, відщипнути хвостики, висушити. Скласти у посудину, засипати половиною цукру та поставити у холодне місце на кілька годин, щоб аґрус пустив сік. Дістати посудину, залити водою, поставити на слабкий вогонь, довести до кипіння. Всипати решту цукру, перемішати. Лишити на вогні, знімати з варення піну, яка утворюється. Варити ще 5 хвилин, зняти з вогню і дати повністю охолонути. Потім знову поставити варення на плиту, довести до кипіння, варити 5 хвилин, зняти з вогню та повністю охолодити. Подавати до столу.

(«Справа зниклої балерини», стор. 12)