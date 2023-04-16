«Книга рецептів Тараса Адамовича»
Уривок з книги Євгенії Кужавської та Олександра КрасовицькогоZAXID.NET, 0
Слідчий у відставці арас Адамович Галушко, поціновувач розміреного життя і праці в яблуневому саду, є героєм серії історичних детективних романів. Але він має також і не аи який кулінарний талант. Ця книга – подарунок для його поціновувачів. Якби слідчий занотовував усі винайдені та вивідані рецепти в окремий зошит, ретельно доповнюючи їх та експериментуючи з пошуком інгредієнтів та пропорцій, то саме такий вигляд він би й мав.
Припускаємо, що в такому вигляді збірка рецептів Тараса Адамовича була передана секретарці слідчого Мірі Томашевич під час чаювання у будинку слідчого на київському Подолі, після розкриття «Справи одеських шпигунок». До книги увійшли найкращі рецепти варення та конфітюрів, страв у печі; правила збору трав та листя для чаю, а також кілька вивіданих старим слідчим рецептів у київських та одеських кухарів відомих кав’ярень та ресторацій.
Книга побачила світ у видавництві Folio, а ми пропонуємо кілька рецептів з неї.
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Кава з корицею та гострим перцем
Знадобиться:
- кава мелена — 2 чайні ложки
- вода — 200 мл
- перець чорний мелений — дрібка
- кориця — дрібка
- цукор — на смак
Спосіб приготування:
Нагріти на вогні джезву, засипати в неї каву і перець, залити 100 мл води, довести до кипіння, долити решту води, зняти з вогню до кипіння. Додати цукор на смак і корицю.
(Улюблений рецепт кави Олександра Горенка)
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Морквяний пиріг
Знадобиться:
- морква — 400 г
- яйця — 4 шт.
- цукор — 250 г
- олія оливкова — 220 г
- борошно — 380 г
- сода — 1 чайна ложка
- кориця — 1 чайна ложка
- апельсинова цедра — 0,5 чайної ложки
Спосіб приготування:
Очищену моркву натерти на тертці. Цукор збити з яйцями до пишної піни. Поступово налити олію, продовжуючи збивати. Просіяти разом борошно, соду, корицю і сіль, перемішати з яйцями, аби не лишилося грудочок. Додати терту моркву й апельсинову цедру, перемішати. Змастити форму для випікання вершковим маслом, викласти тісто у форму, вирівняти поверхню. Випікати при температурі 180 градусів упродовж 50 хвилин, готовність пирога перевірити сірником — проштрикнути ним середину виробу: якщо сірник виймається сухим, пиріг готовий. Після того, як пиріг охолоне, варто присипати його цукровою пудрою і можна подавати до столу.
(«Справа мертвого авіатора», стор. 67)
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Варення з аґрусу
Знадобиться:
- аґрус — 600 г
- цукор — 500 г
- вода — 100 мл
Спосіб приготування:
Аґрус перебрати, помити, відщипнути хвостики, висушити. Скласти у посудину, засипати половиною цукру та поставити у холодне місце на кілька годин, щоб аґрус пустив сік. Дістати посудину, залити водою, поставити на слабкий вогонь, довести до кипіння. Всипати решту цукру, перемішати. Лишити на вогні, знімати з варення піну, яка утворюється. Варити ще 5 хвилин, зняти з вогню і дати повністю охолонути. Потім знову поставити варення на плиту, довести до кипіння, варити 5 хвилин, зняти з вогню та повністю охолодити. Подавати до столу.
(«Справа зниклої балерини», стор. 12)