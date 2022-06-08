На посаду так званого «глави уряду ДНР» призначений громадянин Росії Віталій Хоценко

В тимчасово окупованій Донеччині загарбники призначають у «владу» росіян, а колаборантів відсторонюють. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Призначено нового керівника уряду окупантів росіянина Віталія Хоценко. Перший раз пряме призначення з Росії в умовно керівні органи влади іншої держави. Але картина не буде повною, якщо не додати що ротація уряду окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента Росії Сєргєя Кірієнка. Який відповідно доставив наказ і проконтролював його виконання», – розповів Андрющенко.

За його словами, під час призначення загарбників не брали участь у заходах місцеві колаборанти.

«Більш того, центр периметра безпеки з концентрацією поліцаїв та МГБ/ФСБ буде влаштовано… в Новоазовську. Де вже оселився корпус кадирівців, які контролюють Маріуполь та район», – зауважив Андрющенко.

На думку Андрющенка, пряма інтеграція окупованих українських територій в Росію набирає обертів.

Також радник очільника Маріуполя закликав самопроголошеного «мера» Іващенка здатися в полон в Україну: «Хоча б збережеш життя».

Після візиту посадовця з Кремля, так званий очільник «ДНР» Денис Пушилін звільнив усіх «міністрів» псевдореспубліки на чолі з колаборантом Олександром Ананченком. Той очолював «уряд» з жовтня 2018 року.

Також ресурси проросійських бойовиків оприлюднили «указ», у якому Пушилін зазначає про подальшу роботу «уряду» до формування нового складу.

Пізніше стало відомо про те, що уряд підконтрольного Кремлю утворення має очолити росіянин — колишній директор Департаменту регіональної промислової політики та проектного управління Мінпромторгу РФ, громадянин РФ Віталій Хоценко.