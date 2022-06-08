Колаборантів відсторонюють від влади в ОРДЛО, владу передають росіянам
Росія розпочинає поступову інтеграцію тимчасово окупованих територій
В тимчасово окупованій Донеччині загарбники призначають у «владу» росіян, а колаборантів відсторонюють. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
«Призначено нового керівника уряду окупантів росіянина Віталія Хоценко. Перший раз пряме призначення з Росії в умовно керівні органи влади іншої держави. Але картина не буде повною, якщо не додати що ротація уряду окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента Росії Сєргєя Кірієнка. Який відповідно доставив наказ і проконтролював його виконання», – розповів Андрющенко.
За його словами, під час призначення загарбників не брали участь у заходах місцеві колаборанти.
«Більш того, центр периметра безпеки з концентрацією поліцаїв та МГБ/ФСБ буде влаштовано… в Новоазовську. Де вже оселився корпус кадирівців, які контролюють Маріуполь та район», – зауважив Андрющенко.
На думку Андрющенка, пряма інтеграція окупованих українських територій в Росію набирає обертів.
Також радник очільника Маріуполя закликав самопроголошеного «мера» Іващенка здатися в полон в Україну: «Хоча б збережеш життя».
Після візиту посадовця з Кремля, так званий очільник «ДНР» Денис Пушилін звільнив усіх «міністрів» псевдореспубліки на чолі з колаборантом Олександром Ананченком. Той очолював «уряд» з жовтня 2018 року.
Також ресурси проросійських бойовиків оприлюднили «указ», у якому Пушилін зазначає про подальшу роботу «уряду» до формування нового складу.
Пізніше стало відомо про те, що уряд підконтрольного Кремлю утворення має очолити росіянин — колишній директор Департаменту регіональної промислової політики та проектного управління Мінпромторгу РФ, громадянин РФ Віталій Хоценко.
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