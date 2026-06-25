Якщо покласти гречку занадто рано або надто пізно, текстура й смак супу можуть суттєво змінитися

Гречаний суп – проста страва, але саме момент додавання крупи часто визначає, чи вийде він ароматним. Якщо покласти гречку занадто рано або надто пізно, текстура й смак супу можуть суттєво змінитися. «Добрі новини» розповідають, коли потрібно додавати гречку в суп.

Коли саме додавати гречку?

Кулінари радять додавати гречку тоді, коли основні інгредієнти супу вже майже готові.

Спочатку гречку слід викласти на друшляк і промити під проточною прохолодною водою. Після цього потрібно дати рідині добре стекти та викласти гречку в суху сковороду без олії. Наступним кроком буде обсмажування гречки близько п’яти хвилин. Крупу потрібно постійно помішувати під час смаження, так гречка краще розкриє свій запах.

Тільки після цього до готового бульйону слід додати гречку та проварити суп ще близько 10–15 хвилин.

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