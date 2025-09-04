Сигнал до збору – коли нижнє листя жовтіє і підсихає

Викопувати моркву для зимового зберігання варто лише після повного дозрівання. Якщо зробити це занадто рано, коренеплоди будуть прісними, а затримка збирання призведе до тріщин і втрати соковитості. Тому важливо добрати оптимальний момент. Коли це зробити пише «24 Канал».

Основні фактори, які варто врахувати:

Сорт моркви. Ранні сорти достигають за 60-90 днів, середні за 100-130 днів, пізні за 130-150 днів після появи сходів. Залежно від сорту, збір у вересні логічний для середніх, а для пізніх краще з кінця вересня до жовтня.

Погодні умови. Не варто покладатися лише на календар, якщо осінь тепла, збір можна відкласти на тиждень-два, щоб морква встигла насититися соком. Але при прогнозі заморозків варто поспішити: приморозок може зіпсувати коренеплід і погіршити його смак. Оптимальна температура близько +5 °C, коли ріст уже сповільнився.

Зовнішній вигляд листя. Сигнал до збору – коли нижнє листя жовтіє і підсихає.

Місячний календар – додатковий орієнтир

За місячним календарем, у вересні сприятливими днями для викопування вважаються 10-16 числа. Нейтральними є 18-24, а також 27-28 вересня.