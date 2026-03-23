Квітень – оптимальний час для багатьох культур

Багато городників традиційно починають висівати розсаду вже у березні. Здається, що чим раніше – тим краще. Проте на практиці такий підхід часто призводить до слабких і витягнутих рослин. Детальніше про те, коли краще садити розсаду, пише «1 Хвилина».

Головна проблема – нестача світла. Березневі дні ще короткі, і сонячного освітлення недостатньо для повноцінного розвитку. Без додаткового підсвічування розсада стає тонкою та блідою.

Переваги квітневого посіву

У квітні ситуація кардинально змінюється. Світловий день стає довшим, і рослини отримують більше природного світла. Завдяки цьому вони ростуть міцними, із товстими стеблами та насиченим кольором листя.

Також у цей період температура стабільніша. Нічні похолодання вже не такі різкі, а в приміщенні легше підтримувати комфортні умови без перепадів.

Чому рання розсада програє

Рослини, висіяні надто рано, часто переростають ще до моменту висаджування у відкритий ґрунт. У такому стані вони гірше приживаються і довше адаптуються.

Крім того, слабка розсада після пересадки може хворіти, що негативно впливає на майбутній врожай.

Квітнева розсада не відстає

Попри пізніший старт, рослини, висіяні у квітні, швидко наздоганяють березневі. Завдяки кращим умовам вони розвиваються інтенсивніше і часто навіть перевершують ранні посіви.

У результаті саме така розсада дає більш щедрий і якісний врожай.

Що сіяти у квітні

Квітень – оптимальний час для багатьох культур. У цей період добре висівати:

помідори ранніх і середніх сортів;

капусту;

кабачки;

огірки.

Огірки особливо чутливі до тривалого перебування у горщиках, тому пізніший посів для них навіть корисніший.

Основні правила догляду

Для гарного результату важливо використовувати якісний ґрунт і не ущільнювати його занадто сильно. Полив має бути регулярним, адже квітневе сонце швидше висушує землю.

Воду варто брати теплу, приблизно 22–25 градусів. Холодна вода може пошкодити коріння і загальмувати розвиток рослин.