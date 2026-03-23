Не сійте розсаду в березні: ось вам одна причина, яка змінить ваш підхід
Багато городників традиційно починають висівати розсаду вже у березні. Здається, що чим раніше – тим краще. Проте на практиці такий підхід часто призводить до слабких і витягнутих рослин. Детальніше про те, коли краще садити розсаду, пише «1 Хвилина».
Головна проблема – нестача світла. Березневі дні ще короткі, і сонячного освітлення недостатньо для повноцінного розвитку. Без додаткового підсвічування розсада стає тонкою та блідою.
Переваги квітневого посіву
У квітні ситуація кардинально змінюється. Світловий день стає довшим, і рослини отримують більше природного світла. Завдяки цьому вони ростуть міцними, із товстими стеблами та насиченим кольором листя.
Також у цей період температура стабільніша. Нічні похолодання вже не такі різкі, а в приміщенні легше підтримувати комфортні умови без перепадів.
Чому рання розсада програє
Рослини, висіяні надто рано, часто переростають ще до моменту висаджування у відкритий ґрунт. У такому стані вони гірше приживаються і довше адаптуються.
Крім того, слабка розсада після пересадки може хворіти, що негативно впливає на майбутній врожай.
Квітнева розсада не відстає
Попри пізніший старт, рослини, висіяні у квітні, швидко наздоганяють березневі. Завдяки кращим умовам вони розвиваються інтенсивніше і часто навіть перевершують ранні посіви.
У результаті саме така розсада дає більш щедрий і якісний врожай.
Що сіяти у квітні
Квітень – оптимальний час для багатьох культур. У цей період добре висівати:
- помідори ранніх і середніх сортів;
- капусту;
- кабачки;
- огірки.
Огірки особливо чутливі до тривалого перебування у горщиках, тому пізніший посів для них навіть корисніший.
Основні правила догляду
Для гарного результату важливо використовувати якісний ґрунт і не ущільнювати його занадто сильно. Полив має бути регулярним, адже квітневе сонце швидше висушує землю.
Воду варто брати теплу, приблизно 22–25 градусів. Холодна вода може пошкодити коріння і загальмувати розвиток рослин.