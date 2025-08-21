Зведете нанівець усі свої старання: коли заборонено поливати рослини на городі
Неправильно обраний час для поливу може звести нанівець усі зусилля на городі, про це попереджають фахівці. Зволоження рослин, здавалося б, проста річ, однак саме час доби, у який ви це робите, може або зміцнити рослину, або серйозно їй зашкодити. Коли можна і не можна поливати рослини, пише Martha Stewart.
Чому вечірній полив – погана ідея
Багатьом здається зручним поливати рослини увечері, коли спека спадає. Та саме цей момент, кажуть експерти, є найризикованішим для культур. Волога, яка залишається на листках після заходу сонця, не має можливості випаруватися і лишається до ранку. Це створює ідеальні умови для розвитку грибкових інфекцій.
Найбільше страждають культури з ворсистими листками або товстими стеблами. Якщо полив увечері неминучий, варто розглянути систему крапельного зрошення, яка не зволожує листя, а подає воду безпосередньо до коренів.
Чи можна поливати вдень
Полив у розпал дня – ще одне не найкраще рішення. У найспекотніші години вода швидко випаровується, не встигаючи проникнути в ґрунт. До того ж краплі на листках діють як лінзи, які можуть спричинити опіки через пряме сонячне проміння. Особливо небезпечно зволожувати рослини опівдні.
Ідеальний час – ранок
Найкращим періодом для поливання вважається ранок. У цей час температура ще помірна, а волога поступово всотується в ґрунт. Листя встигає висохнути до настання спеки, що значно знижує ризик хвороб, пов’язаних із надлишком вологи.