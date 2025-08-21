Полив у розпал дня – не найкраще рішення

Неправильно обраний час для поливу може звести нанівець усі зусилля на городі, про це попереджають фахівці. Зволоження рослин, здавалося б, проста річ, однак саме час доби, у який ви це робите, може або зміцнити рослину, або серйозно їй зашкодити. Коли можна і не можна поливати рослини, пише Martha Stewart.

Чому вечірній полив – погана ідея

Багатьом здається зручним поливати рослини увечері, коли спека спадає. Та саме цей момент, кажуть експерти, є найризикованішим для культур. Волога, яка залишається на листках після заходу сонця, не має можливості випаруватися і лишається до ранку. Це створює ідеальні умови для розвитку грибкових інфекцій.

Найбільше страждають культури з ворсистими листками або товстими стеблами. Якщо полив увечері неминучий, варто розглянути систему крапельного зрошення, яка не зволожує листя, а подає воду безпосередньо до коренів.

Чи можна поливати вдень

Полив у розпал дня – ще одне не найкраще рішення. У найспекотніші години вода швидко випаровується, не встигаючи проникнути в ґрунт. До того ж краплі на листках діють як лінзи, які можуть спричинити опіки через пряме сонячне проміння. Особливо небезпечно зволожувати рослини опівдні.

Ідеальний час – ранок

Найкращим періодом для поливання вважається ранок. У цей час температура ще помірна, а волога поступово всотується в ґрунт. Листя встигає висохнути до настання спеки, що значно знижує ризик хвороб, пов’язаних із надлишком вологи.