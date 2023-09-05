Розбір на зубчики, знезараження часнику відбувається безпосередньо перед посадкою

Часник цінується як за свої лікувальні властивості, так і здатність робити виразнішим смак різних страв. Найчастіше його саджають під зиму, щоб отримати урожай раніше. Розповідаємо, коли саме це потрібно робити в 2023 році.

Коли садити озимий часник у 2023 році

Садять озимий часник приблизно за 35-45 днів до початку стабільних морозів, щоб він встиг наростити кореневу систему, але листя ще не з'явилося. Оптимальний час посадки часнику – з кінця вересня до кінця жовтня, залежно від погодних умов регіону.

Проте за два тижні до посадки потрібно підготувати грядку. Для посадки обираємо сонячні грядки, де не застоюється вода та раніше росли гарбузи, картопля, капуста, баштанні культури, бобові. Цибулинні висаджувати на одному і тому ж місці два роки поспіль не варто.

На глинисту ділянку вносимо на 1 м2 по відру піску і торфу, на торф’яну – піску та суглинків, на піщану – два відра глинистого ґрунту та відро торфу. Для підживлення вносимо рівномірно на 1 м2 5-6 кг перегною (якщо під попередню культуру її не вносили), 30 г суперфосфату, 20 г калійної солі та перекопуємо ділянку. Паралельно видаляємо бур’яни, відтак вирівнюємо поверхню граблями та поливаємо розчином мідного купоросу для знезараження (1 ч. л. на 10 літрів води). Після цього грядку потрібно накрити плівкою та лишити на кілька тижнів, щоб земля осіла. За два дні перед посадкою озимого часнику на грядках розкидають сечовину (0,5 ст. л. на 1 м2).

Згідно з посівним календарем, у вересні 2022 року найбільш сприятливими числами для посадки озимого часнику є 24-25 числа. Як пише «Зелена садиба», жовтні загалом сприятливими для посадок є 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 числа, а найкращими для посадки часнику – 15, 21, 22 жовтня.

Як садити озимий часник:

підготовка часнику до посадки (розбір на зубчики, знезараження) відбувається безпосередньо перед посадкою;

садимо тільки здорові, не пошкоджені зубчики;

садимо у борозенки не глибше 10 см, відстань між ними – 20-25 см, відстань між зубками – приблизно 15-10 см;

після посадки грядку мульчуємо.

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