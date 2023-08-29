Посівний календар на вересень 2023 року: що садити та робити на городі
Початок осені кожному садівнику приносить не тільки легку ностальгію за яскравим і теплим літом, але й багато прибирання в саду та на городі. І йдеться не лише про врожай, який ще залишився на грядках і деревах. Опале листя, рослинні залишки на грядках, падалиця – настав час генерального прибирання на ділянці. При цьому і до зими пора готуватися, і до наступного сезону. Крім того, чекають посадки весняні цибулинні, також можна висіяти сидера. Які роботи в саду ідеально підходять для кожного дня місяця, розповість посівний календар на вересень 2023 від «Зеленої садиби».
Посівний календар на вересень 2023 року
4-6, 9, 10, 16-20, 24, 25, 28 вересня – загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин, 1, 14, 15, 21-23, 26, 27, 29 – несприятливі.
Коренеплоди:
- редис – 4-6, 9, 10, 24, 25, 28;
- буряк, морква, пастернак – 4-6, 9, 10.
Цибулеві:
- цибуля на ріпку – 4-6;
- часник – 4-6, 16-18, 24-25;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 2-6, 16-18, 24, 25, 30.
Овочі до столу та на зберігання:
- гострий та декоративний перець – 16-20, 28;
- огірки – 16-20, 28;
- рання капуста – 16-18, 24, 25;
- кале, пак-чой та інша листова капуста – 2, 3, 16-18, 28;
- кабачки, патисони, гарбуз – 16-18, 28;
- стручкові (квасоля, горох) – 16-18;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 16-25;
- міцелій – 16-28.
Зелень та трави:
- листовий салат – 2-6, 16-18, 24, 25, 28, 30;
- шпинат – 2, 3, 16-18, 28, 30;
- рукола, крес, листова гірчиця – 2, 3, 9, 10, 19, 20, 28, 30;
- мангольд та інші листові овочі – 2-6, 28, 30;
- щавель – 4-6, 19, 20;
- кріп та фенхель – 4-6, 24, 25;
- петрушка, кінза та селера на листя – 16-18, 28;
- базилік, материнка, розмарин тощо – 19, 20, 28, 30;
- лікарські та чайні культури – 11-13, 19-20;
- мікрозелень – 16-28.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 7-10;
- яблуня – 4-6, 24;
- груша, айва – 16-18, 24, 25;
- абрикос, вишня, слива, персик – 4-6, 16-18;
- черешня – 4-6, 11-13;
- волоський горіх, фундук – 4-8, 16-18;
- калина, шипшина, горобина, обліпиха – 4-6, 9, 10, 28;
- глід – 9-13, 19, 20;
- малина – 7-10, 19, 20;
- смородина – 9-13, 19, 20, 24, 25, 28;
- аґрус та інші ягідники – 9, 10, 19, 20, 24, 25;
- виноград – 16-20.
Декоративні рослини:
- сидерати – 2, 3, 16-20, 24, 25, 30;
- однорічники – 4-6, 9, 10, 16-18;
- цибулинні та бульбові – 19, 20, 24, 25, 28;
- трав’янисті багаторічники – 4-6, 9, 10, 16-18, 28;
- хвойні – 4-6, 24, 25;
- живі огорожі – 7, 8, 11-13, 16-18;
- чагарники та дерева – 4-6, 11-13, 16-18, 24, 25;
- ліани – 7, 8;
- газони та ґрунтопокривні рослини – 2, 3, 30.
Найкращі дні для садових робіт у вересні 2023 року:
- боротьба з бур’янами (сапання) – 1-3, 21-23, 26, 27, 29, 30;
- розпушування та робота з ґрунтом – 2, 3, 15, 30;
- пророщування насіння – 4-6, 9, 10, 16-20, 24, 25;
- пікірування, проріджування – 4-6;
- поливи – 9, 10, 19, 20, 28;
- підживлення органічними та зеленими добривами – 4-6, 9, 10;
- підживлення мінеральними добривами – 19, 20, 24, 25, 28;
- компостування, закладка зелених добрив – 2, 3, 15, 30;
- обрізка, омолодження, формування – 19-20;
- стрижка газону, косовиця трав – 2, 3, 9, 10, 15-18, 21-22, 30;
- прищипка, пасинкування – 15;
- підв’язка, встановлення, ремонт опор – 15, 19, 20;
- боротьба з шкідниками та захворюваннями – 2, 3, 7, 8, 11-15;
- профілактичні обробки – 7, 8, 14, 21-23;
- заготівля живців та прикопування відводків – 4-6, 24, 25, 28;
- щеплення та окулювання – 19, 20, 24, 25, 28;
- обробка, ремонт теплиць та парників – 7-8, 16-18;
- прибирання на ділянці – 1, 14, 15, 21-23, 29;
- ремонтні та будівельні роботи – 2-6, 9-13, 21-27;
- збір врожаю – 2-8, 11-13;
- збір квітів та лікарських трав – 1, 16-18, 29;
- збір насіння – 1, 16-18, 29;
- консервація, сушіння – 4-27;
- засолювання та квашення – 21-25.