Настав час генерального прибирання на ділянці

Початок осені кожному садівнику приносить не тільки легку ностальгію за яскравим і теплим літом, але й багато прибирання в саду та на городі. І йдеться не лише про врожай, який ще залишився на грядках і деревах. Опале листя, рослинні залишки на грядках, падалиця – настав час генерального прибирання на ділянці. При цьому і до зими пора готуватися, і до наступного сезону. Крім того, чекають посадки весняні цибулинні, також можна висіяти сидера. Які роботи в саду ідеально підходять для кожного дня місяця, розповість посівний календар на вересень 2023 від «Зеленої садиби».

Посівний календар на вересень 2023 року

4-6, 9, 10, 16-20, 24, 25, 28 вересня – загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин, 1, 14, 15, 21-23, 26, 27, 29 – несприятливі.

Коренеплоди:

редис – 4-6, 9, 10, 24, 25, 28;

буряк, морква, пастернак – 4-6, 9, 10.

Цибулеві:

цибуля на ріпку – 4-6;

часник – 4-6, 16-18, 24-25;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 2-6, 16-18, 24, 25, 30.

Овочі до столу та на зберігання:

гострий та декоративний перець – 16-20, 28;

огірки – 16-20, 28;

рання капуста – 16-18, 24, 25;

кале, пак-чой та інша листова капуста – 2, 3, 16-18, 28;

кабачки, патисони, гарбуз – 16-18, 28;

стручкові (квасоля, горох) – 16-18;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 16-25;

міцелій – 16-28.

Зелень та трави:

листовий салат – 2-6, 16-18, 24, 25, 28, 30;

шпинат – 2, 3, 16-18, 28, 30;

рукола, крес, листова гірчиця – 2, 3, 9, 10, 19, 20, 28, 30;

мангольд та інші листові овочі – 2-6, 28, 30;

щавель – 4-6, 19, 20;

кріп та фенхель – 4-6, 24, 25;

петрушка, кінза та селера на листя – 16-18, 28;

базилік, материнка, розмарин тощо – 19, 20, 28, 30;

лікарські та чайні культури – 11-13, 19-20;

мікрозелень – 16-28.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 7-10;

яблуня – 4-6, 24;

груша, айва – 16-18, 24, 25;

абрикос, вишня, слива, персик – 4-6, 16-18;

черешня – 4-6, 11-13;

волоський горіх, фундук – 4-8, 16-18;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 4-6, 9, 10, 28;

глід – 9-13, 19, 20;

малина – 7-10, 19, 20;

смородина – 9-13, 19, 20, 24, 25, 28;

аґрус та інші ягідники – 9, 10, 19, 20, 24, 25;

виноград – 16-20.

Декоративні рослини:

сидерати – 2, 3, 16-20, 24, 25, 30;

однорічники – 4-6, 9, 10, 16-18;

цибулинні та бульбові – 19, 20, 24, 25, 28;

трав’янисті багаторічники – 4-6, 9, 10, 16-18, 28;

хвойні – 4-6, 24, 25;

живі огорожі – 7, 8, 11-13, 16-18;

чагарники та дерева – 4-6, 11-13, 16-18, 24, 25;

ліани – 7, 8;

газони та ґрунтопокривні рослини – 2, 3, 30.

Найкращі дні для садових робіт у вересні 2023 року: