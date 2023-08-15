Після збору врожаю просушіть картоплю на свіжому повітрі

Час збирання картоплі в Україні залежить від сорту та погодних умов. Зазвичай картоплю починають копати в кінці серпня – на початку вересня. Для ранніх сортів цей час може настати трохи раніше – у середині серпня; для пізніх – у кінці вересня – на початку жовтня. Як визначити, що картопля готова до викопування, як копати та де правильно зберігати картоплю, розповідає «Зелена садиба».

Як визначити по рослинах, коли копати картоплю

Залежно від сорту картоплі, час збору її врожаю може коливатися. Зазвичай садять картоплю навесні, і вона готова до збору через 2,5-4 місяці, залежно від умов та сорту.

Оптимальний період, коли можна копати картоплю, можна визначити за кількома ознаками. Листя картоплі жовтіє і в’яне – рослина сигналізує, що починає витрачати свою енергію на формування бульб. Листя може почати висихати, а стебла лягають.

Ви можете обережно перевірити кілька рослин і з’ясувати, чи сформувалися достатньо великі бульби. Вони мають бути відповідного розміру, залежно від сорту картоплі. Якщо ви легко відчуваєте їх під землею, це також говорить, що пора копати картоплю.

Як правильно збирати врожай картоплі

Якщо ви хочете зібрати хороший урожай, важливо копати картоплю правильно. По-перше, робіть це тільки в суху погоду. Якщо земля буде волога, картопля може запліснявіти на зберіганні. Використовуйте для роботи вила або лопату. Вилами картоплю викопувати легше, але лопатою можна витягти більшу кількість картоплі за один раз.

Викопуйте картоплю на глибині близько 15 см. Картопляні бульби зазвичай перебувають на цій глибині. Не полінуйтеся вибрати найменші картоплинки, інакше наступного року вони принесуть вам не менший клопіт, ніж звичайні бур’яни.

Після того, як ви викопаєте картоплю, очистіть її від землі. Це можна зробити щіткою чи просто руками. Після збору врожаю просушіть картоплю на свіжому повітрі. Це допоможе запобігти її пліснявінню.

Як і де зберігати картоплю

Щоб картопля зберігалася довго і не псувалась, важливо не тільки її правильно викопати, а й зберігати в оптимальних умовах.