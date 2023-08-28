Деревна зола насичує троянди корисними мінералами

Восени багато недосвідчених дачників забувають про внесення під троянди підживлення, вважаючи його необов'язковим. Однак це помилково, оскільки попереду холодна пора року, до якої слід підготувати кущі. Які ефективні засоби в цьому допоможуть, розповідає Ukr.Media.

Калімагнезія

Для приготування добрива потрібно взяти 1 столову ложку калімагнезії, а потім додати в лійку з гарячою водою. Після цього залишиться лише внести підживлення.

Полив потрібно здійснювати у суху погоду. За наявності дощів від внесення добрива краще відмовитись.

Подвійний суперфосфат

Розчиніть 1 ст. ложку суперфосфату у відрі з гарячою водою. Добриво у рідкому вигляді чудово засвоюється.

Деревна зола

Деревна зола насичує троянди корисними мінералами. Крім цього, її можна використовувати у чистому вигляді. Потрібно лише посипати золою основи кущів.

Підгодовувати троянди потрібно до кінця вересня. В іншому разі чагарник погано засвоюватиме потрібні речовини.