Головна перевага ранньої посадки полягає в тому, що зубчики встигають добре вкоренитися до зими

Більшість городників висаджують озимий часник восени, але за певних умов посадити його можна вже наприкінці серпня. Рання посадка дає зубчикам більше часу для формування кореневої системи до настання холодів. Водночас поспішати з такою роботою не варто, адже надто тепла погода може спричинити передчасне проростання. Як правильно вибрати місце, глибину та час посадки, пише «Улюблена».

Чому озимий часник садять у серпні

Головна перевага ранньої посадки полягає в тому, що зубчики встигають добре вкоренитися до зими. Міцна коренева система допомагає рослинам легше пережити холодний період і швидше розпочати ріст навесні.

Такий спосіб особливо доречний у місцевостях, де осіннє похолодання настає рано. Якщо між завершенням теплої погоди та першими морозами залишається мало часу, пізно висаджений часник може не встигнути сформувати достатньо коренів.

Проте серпнева посадка підходить не для всіх умов. Якщо після висаджування тривалий час зберігається спекотна погода, часник може почати активно проростати ще до зими. Тому варто орієнтуватися не стільки на календар, скільки на погодні умови. Оптимальною вважається висадка озимого часнику приблизно за місяць до заморозків, коли денна температура становить близько +10°С.

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На яку глибину садити часник у серпні

Для ранньої посадки важливо не залишати зубчики близько до поверхні ґрунту. Тепла земля може спричинити передчасну появу зелених паростків, які до зими встигнуть перерости.

Оптимально заглиблювати зубчики приблизно на 10–15 см. На легкому пухкому ґрунті їх можна посадити дещо глибше, тоді як на важкому достатньо меншої глибини. Земля на глибині прохолодніша, тому зубчики мають змогу розвивати коріння без надто активного росту надземної частини.

Як підготувати грядку

Оберіть для часнику сонячну ділянку, де не застоюється вода. Ґрунт має бути пухким, добре пропускати вологу та повітря. На ділянках, де після опадів довго залишається вода, зубчики можуть загнивати.

Перед посадкою можна внести добре перепрілий компост і перекопати або розпушити землю. Свіжий гній використовувати не варто, оскільки він може стимулювати надмірний ріст листя та створювати сприятливі умови для розвитку хвороб.

Не висаджуйте часник після цибулі або часнику. Кращими попередниками будуть огірки, кабачки, бобові та ранні овочеві культури.

Який посадковий матеріал вибрати

Для посадки відберіть великі, щільні та здорові головки без плям, слідів плісняви чи механічних пошкоджень. Саме якість посадкового матеріалу значною мірою впливає на майбутній розмір головок.

Розділяйте головки на зубчики безпосередньо перед висаджуванням. Перевірте, щоб донце кожного зубчика залишалося неушкодженим, адже саме звідти формуватиметься коренева система.

Не потрібно сильно вдавлювати зубчики в землю. Обережно встановлюйте їх донцем донизу та засипайте пухким ґрунтом.

Яку відстань залишати між зубчиками

Між окремими зубчиками залишайте приблизно 10–15 см. Між рядами витримуйте відстань близько 20–25 см.

Так рослини матимуть достатньо простору для розвитку кореневої системи та формування великих головок. Надто загущена посадка створює конкуренцію за світло, воду й поживні речовини, тому не варто намагатися розмістити якомога більше рослин на невеликій ділянці.