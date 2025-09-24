Для якісної посадки важливо дотриматись кількох ключових правил

Один із найпопулярніших способів підвищити ефективність вирощування – це посадка цибулі під зиму. Такий метод дозволяє отримати ранній та багатий врожай навесні, заощадивши час і сили в гарячий весняний період. Як правильно посадити цибулю, пишуть «Добрі новини».

Коли висаджувати цибулю восени

Оптимальний період для висаджування озимої цибулі – з 25 вересня по 10 жовтня, з урахуванням погодних умов у вашому регіоні. Головна умова: температура ґрунту повинна знизитися до +5-8°C, а нічні заморозки – вже злегка відчуватись. Згідно з посівним календарем на вересень і жовтень, сприятливі дні для посадки різних рослин – 23-30 вересня, 1, 4, 5, 8, 9 жовтня, а суто для цибулі – 8 і 9 жовтня.

Як підготувати грядку та посівний матеріал

Для якісної посадки важливо дотриматись кількох ключових правил:

вибирайте дрібний, щільний сівок без пошкоджень та ознак гнилі;

без пошкоджень та ознак гнилі; перед посадкою обробіть цибулини в слабкому розчині марганцівки (10-15 хвилин);

в слабкому розчині марганцівки (10-15 хвилин); ідеальні попередники – томати, огірки, бобові, гарбузові культури ; не садіть цибулю після часнику, моркви чи буряка;

; не садіть цибулю після часнику, моркви чи буряка; грядку потрібно глибоко перекопати, додати перегній (1,5 відра на 1 м²) та комплексне мінеральне добриво.

Такий підхід дозволить покращити структуру ґрунту, забезпечити поживне середовище та зменшити ризик хвороб.

Схема висаджування цибулі під зиму

Щоб рослини мали достатньо простору для росту, дотримуйтесь наступної схеми:

відстань між цибулинами 10-15 см;

міжряддя – 20-25 см;

глибина посадки – 2-4 см, при цьому над цибулиною має залишатись щонайменше 1 см ґрунту.

Після посадки ґрунт необхідно злегка ущільнити, щоб забезпечити надійний контакт з корінням і зменшити випаровування вологи.