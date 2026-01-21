Оскільки в січні світлові дні ще дуже короткі, обов’язково підсвічуйте свої посіви

Щоб улітку отримати здорові та потужні кущі солодкого перцю, багато городників починають посів насіння вже взимку, орієнтуючись не лише на температури й освітлення, а й на фази Місяця. «Добрі новини» розповідають, у які дні січня можна садити перець на розсаду.

У які дні січня садити перець на розсаду?

За Місячним календарем найкращий період для старту посіву перцю в січні припадає на період з 19 по 31 число, коли Місяць у фазі росту. Важливо при цьому забезпечити насінню вологий та добре прогрітий ґрунт. Також не можна ставити лотки на холодне підвіконня без підставки, бо насіння так і не проросте. Організуйте перцю затишне, тепле та обов’язково світле місце.

Оскільки в січні світлові дні ще дуже короткі, обов’язково підсвічуйте свої посіви, інакше замість міцних кущиків отримаєте слабкі стебла.