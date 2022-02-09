Білкова дієта допомагає швидко позбутись зайвих кілограмів, але її не можна рекомендувати всім

Все, з понеділка худну. Таку обіцянку хоча б раз у житті давав собі кожен. І є навіть ті, хто її дотримався. Серед сотень можливих дієт важко обрати саме ту, яка, здавалося б, буде ідеальною саме для нашого організму і дозволить досягти бажаного результату якнайшвидше. Так, останніми роками дедалі більшої популярності в світі набуває білкова дієта. Її назва говорить сама за себе і передбачає режим харчування, побудований на продуктах із високим вмістом білка. Кількість цього мікроелемента в раціоні збільшується за рахунок скорочення споживання жирів та вуглеводів. Плюсом такої дієти є те, що її доволі легко підлаштувати під ваші індивідуальні уподобання в їжі та фізичні цілі.

Наприклад, якщо вам не дуже подобаються молочні продукти, потрібну кількість білка можна компенсувати м’ясом, рибою, яйцями чи бобовими. Білки дійсно є безцінними для нашого організму.

Вони становлять основу всіх клітинних структур – з них будуються наші м’язи, внутрішні органи, шкіра, волосся, нігті та інші тканини. Крім того, білки відповідають за обмін речовин і беруть участь у формуванні імунітету. На відміну від вуглеводів та жирів, вони не можуть накопичуватися в організмі. Саме тому важливо, аби білки входили у наш щоденний раціон.

Загалом тіло людини на 20% складається з білків. Наукові дослідження підтверджують, що підвищене споживання білкової їжі дозволяє зменшити кількість калорій, прискорити обмін речовин та ріст м’язів. Так, згідно з нормами, дорослим чоловікам на день необхідно отримувати від 65 до 117 г білка, жінкам – від 58 до 87 г.

Хоча білкова дієта допомагає швидко позбутись зайвих кілограмів, її не можна рекомендувати всім. Таке харчування не збалансоване, а отже може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Зокрема, підвищений вміст протеїну у раціоні значно збільшує навантаження на нирки та печінку.

Через це дуже важливо людям, які обрали білкову дієту, здавати відповідні аналізи, аби контролювати свій організм. Тому медичні експерти лабораторії «Ескулаб» розробили пакет аналізів «Білкова дієта». Він дозволяє перевірити такі основні показники, як:

кальцій загальний, альбумін;

білок загальний;

калій (іонізований) (К), натрій (іонізований) (Na), магній;

феритин, фолієва кислота;

білірубін загальний;

сечовина, сечова кислота та загальний аналіз сечі (ЗАС).

При замовленні на сайті «Ескулаб», клієнти лабораторії отримують 10% знижки, відтак ціна пакету становитиме 1368 гривень. Тож це не тільки зручно, а й вигідно, а ще – точно необхідно для тих, хто вживає підвищену кількість білка, адже зниження вуглеводів у раціоні часто спричинює загальне погіршення самопочуття, неприємний запах з рота, слабкість, збої у травленні та дратівливість. А зниження жирів веде до порушення гормонального фону, проблем з шкірою, волоссям, нігтями, суглобами. Крім того, варто пам’ятати, що білкова дієта не рекомендована жінкам у період вагітності та лактації, а також тим, хто найближчим часом планує зачаття дитини. Також її тривалість не може перевищувати двох тижнів.

Скорочення споживання вуглеводів і жирів є серйозним стресом для організму. Тож, якщо ви плануєте спробувати білкову дієту, краще заздалегідь порадитись з дієтологом і періодично здавати пакет аналізів «Білкова дієта» у лабораторії «Ескулаб». Це дозволить визначити наявність протипоказань та допоможе підібрати оптимальний режим харчування без шкоди для здоров’я та з максимальним ефектом для фігури.