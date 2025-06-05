Правильний догляд за кімнатними рослинами включає багато тонкощів, серед яких – вибір найсприятливішого дня для пересадки. Від цього залежить не лише приживлюваність рослини, а й її подальший розвиток. «24 Канал» пише, коли саме варто пересаджувати вазони, щоб вони радували вас здоров’ям і красою.

Догляд за кімнатними квітами для багатьох – це не просто заняття, а своєрідний ритуал. Хоча сезонна пора важлива, не меншої уваги варто приділити і вибору дня тижня, адже це може вплинути на успішність пересадки.

В українських традиціях та серед досвідчених квітникарів існують власні поради, які базуються не лише на агрономії, а й на народних спостереженнях, прикметах і місячних циклах.

Середа і четвер зазвичай вважаються «спокійними» днями, коли рослини легше переносять пересадку. До того ж у будні легше сконцентруватися на процедурі без зайвої метушні.

Для тих, хто має можливість присвятити час догляду за вазонами на вихідних, субота – ідеальний день. В цей час можна ретельно оглянути кожну рослину і подбати про неї з максимальною увагою. Проте варто уникати вечірньої пересадки, особливо якщо наступного дня є церковне свято, адже за народними віруваннями рослини можуть погано прижитися.

Неділя ж традиційно вважається днем відпочинку не тільки для людей, а й для природи, тому пересадки в цей день краще уникати.

Крім того, не радять пересаджувати вазони під час повного або спадного Місяця, адже в цей період ріст рослин може сповільнитися, а процес відновлення після пересадки затягнутися.