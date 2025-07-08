У спекотні дні багато хто залишає вікна відкритими весь день, сподіваючись на свіже повітря

У спекотні дні багато хто залишає вікна відкритими весь день, сподіваючись на свіже повітря. Проте це лише посилює задуху в приміщенні. Ukr.Media розповідає, коли потрібно відкривати вікна у спеку, щоб зберегти свіжість надовго.

Найкращий час провітрювати вранці – до 11:00, поки повітря ще сильно не прогрілося. Після цього часу повітря помітно теплішає і це лише погіршуватиме ситуацію. Тому далі краще зачинити вікна та завісити їх щільними шторами чи жалюзі. Завдяки цьому утвориться тінь, яка допоможе зберегти прохолоду.

Відкрити вікно повторно можна вже після заходу сонця, а на ніч можна поставити вікна у режим мікропровітрювання. Це допоможе уникнути сильного протягу та посприяє комфортному сну.