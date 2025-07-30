Усе, що треба знати про туристичні поліси «ОРАНТА»

Українці, мабуть, найбільш стресостійкі люди у світі. Попри безсонні ночі, хвилювання і тривожні новини вони знаходять сили працювати, підтримувати захисників, проявляти активну громадянську позицію.

Але навіть найсильнішим потрібна невелика пауза, коли можна переключитися на щось інше, виспатися, «змінити картинку» і відновити свій ресурс. Ось чому короткі поїздки за кордон останнім часом стають все популярнішими. Відвідати рідних у Кракові, побути кілька днів на березі Середземного моря, пройтися мальовничими вуличками Риму чи поїхати на концерт кумира в Мюнхені – це справжній ретрит, нагода видихнути й набратися позитивних емоцій. І так хочеться, аби ці кілька днів пройшли максимально спокійно та безтурботно.

Навіть коротка подорож не позбавлена ризиків

Але в житті не буває все просто: то автобус запізниться, то багаж загубиться. Непорозуміння на кордоні вимотують нерви, алергія чи погане самопочуття здатні зробити немилим навіть райський куточок. Неприємні сюрпризи можуть трапитися де і коли завгодно. У такі моменти поряд потрібен хтось, хто підстрахує, підставить плече чи допоможе в комунікації у чужомовній країні. Таким асистентом стане страховий поліс.

Для тих, хто оформлює Шенгенську візу, він є обов’язковим документом; а для мандрівників із безвізом не є формально обов’язковим, але дуже рекомендується, адже дає доступ до медичної допомоги та дозволяє уникнути непередбачених рахунків. Одне рішення, яке заощаджує нерви, гроші й час, коли поїздка раптом іде не за планом.

Страховий поліс – це ваш особистий асистент в дорозі

Тож якщо й обирати медичне страхування для подорожі за кордон, то від надійної, перевіреної компанії з великим досвідом відшкодування страхових випадків. «ОРАНТА», що входить до 10 найбільших страхових компаній України, лише за минулий рік здійснила страхові виплати на суму 657 млн гривень. Компанія забезпечує цілодобову підтримку застрахованих у будь-якій точці світу та пропонує програми туристичного страхування, які охоплюють не лише медичні витрати, а й ризики, пов’язані зі втратою багажу чи документів та юридичними проблемами за кордоном.

Все включено: від лікування до юридичної підтримки

Очевидно, що особлива увага в туристичних полісах «ОРАНТИ» приділяється медичному покриттю. Алергія на місцеву кухню, нещасний випадок, проблеми зі здоров’ям можуть трапитися коли завгодно. У моменти, коли важлива кожна секунда, страхова компанія організує все через асистанс: допоможуть викликати швидку, знайти клініку, зв’язатися з родичами та в разі потреби повернутися додому. Усі витрати, пов’язані з невідкладною медичною допомогою чи наслідками нещасного випадку, відшкодовуються в межах обраної програми.

Додатково поліс забезпечує компенсацію у разі втрати багажу та документів, витрат на юридичну допомогу або штрафів через незнання місцевих законів. Замість опинитися сам-на-сам з обставинами у чужій країні, ви отримуєте надійну підтримку та оперативне розв’язання проблем без зайвого стресу. Хай це не спосіб врятувати відпочинок, але точно гарантія збережених нервових клітин, зекономленого часу та коштів.

Кілька кліків, щоб подбати про свою безпеку

І, головне, для отримання такого страхового поліса навіть не потрібно нікуди їхати – все можна оформити на сайті «ОРАНТА», самостійно підібравши необхідні опції.

Якщо подорож за кордон запланована на власному авто, тут одразу можна придбати Зелену картку, яка є обов’язковою умовою автомандрівок до країн-членів Міжнародної системи. І навіть переказати кошти за користування платними дорогами Європи прямо в застосунку. 7 хвилин на онлайн-оформлення – і страховий поліс у вашій електронній скриньці та застосунку. Максимум послуг в одній компанії та максимум контролю для вашого спокою.



Форс-мажори не залежать від географії та планів, і навіть коротка подорож може несподівано обернутися проблемами зі здоров’ям, затримками транспорту чи втратою документів. Підготуватися до таких ситуацій можна заздалегідь – туристичне страхування дає можливість отримати допомогу за кордоном без залучення власних коштів, швидше розв’язати питання з лікуванням, багажем чи документами та уникнути непередбачених витрат. Для українців, які зараз подорожують у значно складніших умовах, це ще й спосіб почуватися спокійніше в дорозі. Більше про туристичні поліси можна дізнатися за посиланням.