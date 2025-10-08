Оптимальне місце для зберігання – темне, прохолодне приміщення

Жоржини – справжні осінні красуні, які квітнуть до пізньої осені та створюють особливу атмосферу вересневих ранків. Ці квіти не надто вибагливі, але потребують дбайливого ставлення, зокрема, своєчасного викопування на зиму. Інакше ризикують загинути ще до першого снігу. Коли саме варто викопувати жоржини, як це зробити без втрат і як зберігати квіти до весни, пишуть «Вікна».

Коли настав час викопувати жоржини

Попри свою витривалість, жоржини чутливі до заморозків. Якщо вночі температура опускається до -3°C і нижче протягом кількох днів, а земля при цьому волога – не зволікайте, діставайте бульби. Навіть якщо квіти ще цвітуть, це сигнал до дії. Інакше рослина може постраждати від холоду, і на весну нічого не проросте.

Також слідкуйте за зовнішнім виглядом куща. Щойно помітили, що листя та бутони почали чорніти чи в’янути від нічного холоду, – час братись за лопату.

Чому важливо не залишати бульби у ґрунті на зиму

Жоржинові бульби – ніжні, вразливі до вологи, гнилі та шкідників. Вони не переносять тривалих періодів сирості або температур, близьких до нуля. Навіть при наявності укриття ризик загибелі бульб узимку дуже високий. Ґрунт вбирає осінні дощі, а навесні його насичують талі води, саме в цей період коріння найбільш вразливе.

Деякі садівники експериментують із зимівлею у відкритому ґрунті, утеплюючи місце посадки, але це скоріше виняток, а не правило. Якщо хочете зберегти жоржини до наступного сезону, то краще викопати їх і сховати в надійне місце.

Як правильно викопати жоржини: покроково

Обріжте пагони разом із квітками, залишивши приблизно 10-15 см стебла над бульбами. Обкопайте рослину акуратно, відступивши лопатою від основи, щоб не пошкодити кореневу систему. Заглиблюйте лопату вертикально, по колу, і лише після цього діставайте бульбу з ґрунту. Очистьте бульби від землі вручну або промийте під слабким струменем води. Огляньте на наявність пошкоджень чи гнилі. Усе зайве обріжте ножем, а зрізи обробіть антисептиком (наприклад, зеленкою). Довгі корінці обріжте секатором, теж обробляючи місця зрізу.

Як зберігати бульби жоржин взимку

Оптимальне місце для зберігання – темне, прохолодне приміщення з температурою +4-6°C та вологістю 60-70%. Ідеально підходить сухий підвал або льох. Якщо таких умов немає, підійде балкон, але важливо утеплити ящики з бульбами ковдрою в морози.

Бульби варто складати в ящики з тирсою, піском або мохом. Перед цим підсушіть кілька днів. Деякі садівники обробляють їх глиняною бовтанкою, парафінують або застосовують вермикуліт. Обов’язково уникайте прямого світла, це може спровокувати проростання бруньок ще взимку.