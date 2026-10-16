Михайло Федоров викладає курс «Архітектура державних політик»

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став гостьовим лектором Українського католицького університету (УКУ). Про це повідомили в університеті у п’ятницю, 16 жовтня.

Михайло Федоров викладає курс «Архітектура державних політик» для студентів магістерської програми «Публічне управління та адміністрування».

«Моя мета – показати вам, що державне управління – це унікальна робота, до якої треба ставитись дуже відповідально. Бо від ваших рішень залежить життя мільйонів людей», – сказав студентам Михайло Федоров.

УКУ повідомляє, що поєднання академічних знань із практичним досвідом – важлива складова навчання у Школі публічного управління УКУ. Залучення фахівців, які безпосередньо працюють над державними рішеннями, дає студентам можливість розглядати публічне управління не лише в теорії, а й крізь призму реальних викликів і практик.

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