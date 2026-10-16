Колишній міністр оборони Михайло Федоров став гостьовим лектором УКУ
Він викладає курс «Архітектура державних політик»
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став гостьовим лектором Українського католицького університету (УКУ). Про це повідомили в університеті у п’ятницю, 16 жовтня.
Михайло Федоров викладає курс «Архітектура державних політик» для студентів магістерської програми «Публічне управління та адміністрування».
«Моя мета – показати вам, що державне управління – це унікальна робота, до якої треба ставитись дуже відповідально. Бо від ваших рішень залежить життя мільйонів людей», – сказав студентам Михайло Федоров.
УКУ повідомляє, що поєднання академічних знань із практичним досвідом – важлива складова навчання у Школі публічного управління УКУ. Залучення фахівців, які безпосередньо працюють над державними рішеннями, дає студентам можливість розглядати публічне управління не лише в теорії, а й крізь призму реальних викликів і практик.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!
Нагадємо, Михайло Федоров очолював Міністерство оборони України з 14 січня до 16 липня 2026 року. Після звільнення з посади він відмовився від інших посад, які йому пропонував президент Володимир Зеленський, пояснивши це тим, що вони не мали б достатніх повноважень для боротьби з корупцією в оборонних закупівлях, подальшої трансформації армії та реалізації операцій проти ворога.
Михайло Федоров у серпні 2026 року став радником міністра оборони Італії.