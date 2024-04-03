Будівлі колонії перебувають в занедбаному стані

У вівторок, 2 квітня, Фонд держмайна України провів аукціону з продажу комплексу будівель колишньої Уманської виправної колонії. Стартова ціна будівель площею 3143,5 м2 і 60 соток землі під ними становила 149 тис. грн. Фермер Борис Пахолюк зголосився викупити об’єкт за 29 млн грн і став переможцем торгів.

У підсумку, ціна квадратного метру колишньої колонії в Умані зросла до 9,2 тис. грн або 240 доларів США.

Будівлі складаються з учбово-виробничого корпусу з підвалом та прибудовами, виробничої і столярної майстерень, складу з підвалом. Вони розташовані в центрі Умані, але не використовуються упродовж 20 років, тож перебувають у занедбаному стані і потребують капітального ремонту. Під будівлями є 60 соток землі, цільове призначення якої – для розміщення та постійної діяльності створених відповідно до законів України військових формувань.

В торгах взяли участь 42 учасники. Найближче до переможця з пропозицією у 28,999 млн грн – ФОП Григорій Кириченко і ТзОВ «Азов Інк» із пропозицією у 28,5 млн грн.

Борис Пахолюк, за даними сервісу YouControl, – фермер, який володіє низкою агропідприємств у Житомирській, Одеській і Черкаській областях, зокрема СТОВ «Дружба» і ФГ «Воля 2023» в селі Острівець біля Умані. Також він є депутатом Бабанської селищної ради на Черкащині, членом постійної депутатської комісії з питань довкілля, регулювання земельних відносин і комунального майна. У 2010 році Борис Пахолюк був обраний депутатом Уманської райради від «Партії регіонів».

Додамо, що Мінʼюст передає Фонду держмайна пенітенціарні установи, які не використовуються, для їх продажу. Першою в’язницею, яку продало Міністерство юстиції, стала Львівська виправна колонія №48. У 2021 році вона пішла з аукціону за 407,5 млн грн.