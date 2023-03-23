Зрадника затримали 22 березня під час спроби втечі за кордон

У Житомирі співробітники Служби безпеки затримали колишнього військового, який шпигував на користь російської ПВК «Вагнера». Його затримали під час спроби втечі за кордон.

Як повідомили 23 березня в СБУ, колишній заступник командира однієї з українських військових частин, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку, налагодив співпрацю з представниками російської приватної військової компанії «Вагнера». Сам він родом із Херсонщини, однак наразі живе у Житомирі.

За даними слідства, російський агент із позивним «Снаров» у липні минулого року погодився на співпрацю з розвідувальним підрозділом групи «Вагнера». Ворог завербував колишнього військового через соцмережу «ВКонтакте», якою він активно користувався.

За вказівкою агресора, зрадник збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, а також цікавився персональними командирів ЗСУ в регіоні. Також він фіксував координати вуличних систем відеоспостереження, які розташовані поблизу будівель органів держвлади та правоохоронних органів. Цю інформацію ворог планував використати для можливих диверсій.

Чоловік також збирав інформацію про розташування у Житомирі стратегічно важливих військових об’єктів, місця дислокації підрозділів військовослужбовців і військової техніки ЗСУ. Ці відомості він наносив на карту, фотографував і передавав зображення ворогу.

Співробітники СБУ затримали зрадника 22 березня під час спроби виїхати за кордон. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.