Зрадника затримали під ча чергового розвідування даних для росіян

Служба безпеки затримала інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли у Краматорську.

Як повідомили в СБУ, працівник одного з заводів у Краматорську на початку березня почав співпрацювати з росіянами. За версією слідства, саме за його наводкою окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня.

Крім того, він розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області, зокрема, він розвідував для росіян розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ.

Контррозвідники СБУ затримали чоловіка під час виконання чергового розвідзавдання для ворога. Слідчі повідомили йому про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ в умовах воєнного стану (ст. 114-2 ККУ). За вчинене йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, вночі 5 березня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок якого було зруйновано школу.