Галицький районний суд виніс вирок колишньому патрульному Любомиру Пирогу, який за 3500 доларів обіцяв знайомій допомогти з уникненням мобілізації її брата. Суд призначив йому 34 тис. грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, Любомир Пиріг працював інспектором взводу №2 патрульної поліції у Львівській області. У листопаді 2022 року він зателефонував знайомій і сказав, що зможе домовитись із керівником Сихівського районного ТЦК про невручення повістки її брату, доки в нього не народиться третя дитина. За це жінка мала передати через патрульного нібито керівнику ТЦК 3500 доларів (127,9 тис. грн за актуальним курсом НБУ). При цьому, як стверджує слідство, ці гроші він планував привласнити.

У січні 2023 року Любомир Пиріг знову зателефонував знайомій і попросив передати гроші через свого товариша. 18 січня вони зустрілися в центрі Львова, біля ТЦ «Магнус», де жінка передала знайомому патрульного 3500 доларів. Після чого чоловік обміняв 2 тис. доларів на гривні та переказав на картку патрульного, а решту, за його вказівкою, зберігав у себе. Після цього їх затримала поліція.

У суді Любомир Пиріг свою провину визнав частково. Він стверджував, що його знайома вчинила провокацію і наполегливо пропонувала його гроші за консультацію щодо ухилення від мобілізації її брата. З його слів, саме знайома запропонувала йому відповідну суму за юридичну допомогу. У той час в його родини було скрутне матеріальне становище, тож він вирішив взяти ці гроші, хоча насправді ніякого стосунку до Сихівського РТЦК не мав. У суді Любомир Пиріг визнав, що таким чином вчинив шахрайство.

Натомість жінка у суді заперечила провокацію. Вона повідомила, що інший знайомий порадив їй саме патрульного як людину, яка може допомогти їй у ситуації з братом. Пізніше він повідомив, що її брата можуть мобілізувати у найближчі дні і тому наполягав на передачі грошей. Жінка каже, що в той час сімʼя дізналася, що у них буде третя дитина, відповідно, її брат більше не підлягатиме мобілізації, тому вирішила звернутися в поліцію з заявою про вимагання грошей.

Враховуючи обставини справи, суддя Ольга Кротова визнала Любомира Пирога винним у шахрайстві та призначила 34 тис. грн штрафу. При цьому, суд виправдав його за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 369 ККУ через недоведеність цих злочинів. Також суд стягнув із нього 18,4 тис. грн за проведення експертиз. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.