Людина, яка не мали жодного стосунку до 80-ї ОДШБр, привласнила 112 тис. грн

Молода дівчина представилася військовослужбовицею 80-ї Галицької бригади, що базується у Львові, і разом зі спільником присвоїла гроші, зібрані на її прохання волонтеркою для ЗСУ. Шахрайство викрив командир п’ятої роти 80-ї ОДШБр Андрій Сушко, який розповів про це у Facebook ввечері 31 січня.

Ідеться про те, що в листопаді дівчина під іменем Діана Андрусів звернулася до волонтерки Тетяни Грізи і представилася військовослужбовицею 2-го батальйону 5-ї роти 80-ОДШБр. Вона просила допомогти з грошима на придбання РЕБ.

Волонтерка зібрала 112,5 тис. грн і, на прохання Діани Андрусів, переказала їх на картку Данила Машівського, який згодом виклав буцімто звіт про купівлю обладнання, хоча на фото була не квитанція про оплату покупки, а лише виставлений до оплати рахунок. Після цього Діана Андрусів знову звернулася до Тетяни Грізи з проханням зібрати гроші на допомогу 80-й бригаді.

«Коли я вирішила організувати збори, я керувалася тим, що вона (Діана Андрусів – ред.) є племінницею чоловіка моєї хорошої знайомої. Це автоматично викликало довіру, і жодних підозр у мене не виникало», – розповіла на своїй сторінці волонтерка.

Дописи волонтерки про збори допомоги на п’яту роту побачили військовослужбовці цієї роти, які повідомили своєму командиру Андрієві Сушку.

«Оскільки не було відомо, шо це за збір, розпитався у своїх, чи може хтось просив такий збір зробити. Виявилося, що ні, такої волонтерки ніхто не знає, такий збір ніхто нікого не просив робити, РЕБу такого ніхто не отримував», – розповів Андрій Сушко на своїй сторінці.

Військові сконтактували з Тетяною Грізою, дізналися ім’я людини, які просили її відкрити збори, і з’ясували, що ані Діана Андрусів, ані Данило Машівський ніколи не мали нічого спільного з Галицькою бригадою. Коли ж волонтерка попросила в Діани Андрусів документи для підтвердження її причетності до військової служби, зокрема фото військового квитка, та обурилася, що «на неї накинулися з усіх сторін за одну помилку», і зникла зі зв’язку.

Андрій Сушко розповів, що з ним на зв’язок виходила мати Діани Андрусів.

«Пройшло пару днів і мені написала мама Діани, Людмила Комарницька. Вона вибачалася за доньку, розповідала про якісь “благі наміри Діани” і запропонувала віддати кошти, щоб якось улагодити ситуацію, уникнувши розголосу і кримінальної справи. Але зрозумівши, шо такі пропозиції не працюють, бо справа не тільки в грошах, а й у використанні чужого імені (як і моєї роти зокрема, так і бригади загалом), почала завуальовано погрожувати мені і бригаді, опісля чого я завершив ту безтолкову розмову», – розповів Андрій Сушко.

Тетяна Гріза, за її словами, зареєструвала в поліції заяву про привласнення шахраями 112 тис. грн, а гроші, що їй вдалося назбирати під час другого збору – 61 тис. грн, переказала на офіційний рахунок 80-ї ОДШБр, що підтвердив Андрій Сушко.

Тетяна Гріза також виклала фото Діани Андрусів і Данила Машівського та фото, що Діана Андрусів назвала звітом за придбаний РЕБ.

У рахунку до оплати зазначено, що товар продає ФОП Володимир Московських, зареєстрований в Херсонській області. За даними сервісу YouControl, ФОП з такими даними зареєстрований лише три місяці. Окрім того, є інформація про те, що автомобіль людини з такими ж даними перебуває в заставі одного з банків на Львівщині.

Людина на ім’я Данило Машівський зареєстрована як ФОП в селі Кожичі Яворівського району Львівщини чотири місяці тому. Діана Андрусів, імовірно, є львів’янкою.