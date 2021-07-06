Якщо екс-віце-канцлера визнають винним, йому загрожує ув’язнення від шести місяців до п’яти років

Колишній віцеканцлер Австрії (2017-2019), ексочільник правопопулістської «Партії свободи Австрії» (FPÖ) Гайнц-Крістіан Штрахе у вівторок, 6 травня, постав перед судом за обвинуваченням у корупції. Про це повідомляє «Укрінформ».

Процес проходить у Земельному суді Відня з кримінальних справ. Прокуратура з питань економіки та корупції (WKStA) обвинувачує Штрахе в отриманні хабаря за просування законодавчих змін на користь приватної клініки свого знайомого. Власник цієї віденської клініки «Верінг» Вальтер Грубмюллер також знаходиться на лаві підсудних.

Згідно з обвинуваченням, Штрахе ще під час переговорів щодо урядової коаліції у 2017 році просував включення клініки свого давнього товариша Грубмюллера до державного фонду фінансування приватних лікарень PRIKRAF. Раніше клініці «Верінг» роками відмовляли у такій державній допомозі, але відразу після формування уряду у складі FPÖ та «Австрійської народної партії» (ÖVP) фонд PRIKRAF було збільшено, і клініка Грубмюллера врешті отримала фінансування.

У наявності прокуратури є телефонна переписка між Штрахе та Грубмюллером, у якій тодішній очільник FPÖ запитує у друга, як саме мають виглядати законодавчі зміни для того, щоб клініка отримала державні кошти. Сторона обвинувачення вважає, що оплатою за такі законодавчі зміни була пожертва у 10 тис. євро від Грубмюллера для FPÖ, як і фінансування Грубмюллером відпочинку Штрахе та його дружини на острові Корфу з перельотом туди приватним літаком.

Як Штрахе, так і Грубмюллер заперечують висунуті проти них обвинувачення. Якщо підсудних буде визнано винними, то їм загрожує тюремне ув’язнення на строк від шести місяців до п’яти років.

Ймовірне хабарництво Штрахе у зв’язку з приватною клінікою «Верінг» стало відомим з огляду на тяглий розгляд парламентською комісією так званого скандалу «Ібіца-гейт».

Так, 17 травня 2019 року німецькі ЗМІ опублікували відеозаписи дворічної давнини, таємно зроблені на одній із віл на острові Ібіца в липні 2017 року, за кілька місяців до виборів у Австрії. На відео зафіксовано тодішнього очільника FPÖ Гайнца-Крістіана Штрахе та його помічника Йоганна Гуденуса – разом із, як вважали австрійські політики, «племінницею російського олігарха». Учасники зустрічі обговорювали, зокрема, можливість фінансування FPÖ з боку «багатої росіянки» (як виявилося згодом – «підсадної качки») в обмін на різні преференції після приходу до влади «Партії свободи» – на той час опозиційної сили. Також під час зустрічі мова йшла і про інші ймовірні корупційні дії.

Після публікації відео обоє фігурантів – Штрахе на той час уже був віцеканцлером Австрії, а Гуденус головою фракції FPÖ в Національній раді – залишили свої посади. Внаслідок політичної кризи в країні розпалася коаліція ÖVP та FPÖ, федеральний уряд був відправлений у відставку, а в Австрії оголосили дострокові парламентські вибори.