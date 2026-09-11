Назарій Русин (в центрі) забив вже третій гол у поточному сезоні

У п’ятницю, 11 вересня, «Карпати» виїзним поєдинком з «Колосом» відкривали 6-й тур української Прем’єр-ліги. Після прикрої поразки «Шахтарю» на стадіоні «Україна» львів’яни втратили лідерство в турнірній таблиці, тож прагнули реабілітуватися і довести, що фіаско з «гірниками» було випадковим.

УПЛ, 6-й тур

«Колос» (Ковалівка) – «Карпати» (Львів) – 0:2

Голи: Русин, 9, Сері, 20

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Вже на початку зустрічі голкіпер «Карпат» ледь не «привіз» гол у свої ворота, організувавши небезпечний момент для суперника. На щастя, все обійшлося – ковалівці не змогли завдати акцентованого удару. У відповідь «леви» забили: Русин запресингував захисника «Колоса», відібрав у нього м’яч, увірвався у штрафний і гарматним ударом прошив Моргуна.

«Колос» спробував відповісти моментом Салабая, але Мисак легко забрав удар по центру. «Карпати» продовжили тиск: Калеро небезпечно стрільнув у дальній кут з далекої відстані – воротар дістав м'яч.

В середині тайму рахунок став 2:0 на користь гостей. Сері пробив з близької відстані і впав, сфера влучила у стійку, вилетіла в поле, відбилась від французького легіонера і закотилась в сітку.

Русин після швидкого виходу «Карпат» 3 в 2 міг доводити до розгрому, але Моргун впорався з ударом.

«Колос» огризнувся двома моментами протягом хвилини – Мисак видав два розкішних сейви після ударів Коне та Ррапая. На останніх хвилинах першого тайму поперечина врятувала ковалівців після спроби Чачуа.

У другій половині зустрічі варто згадати сейв Моргуна, якому вдалось витягнути м’яч з-під поперечини, зреагувавши на удар Феліпе, а також влучання Сіфуентеса у стійку воріт «хліборобів» в ендшпілі гри.

Зрештою, все завершилось заслуженою перемогою «Карпат», які, набравши 13 очок, повернулися на вершину УПЛ. «Колос» з 2 пунктами залишився передостаннім.