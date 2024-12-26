Колядники допомагатимуть у зборі грошей на "Домівку врятованих тварин"

Відомі на всю Україну колядники з Криворівні 28 грудня виступатимуть на благодійному фестивалі «Різдвяний базар добра», що організовує «Домівка врятованих тварин». Афіша заходу оприлюднена на сторінці «Домівки» у Facebook.

Колядники з Криворівні вирізняються автентичним гуцульським одягом та використанням трембіт і скрипок під час коляди. Щороку на Різдво на коляду в Криворівні збираються усі чоловіки села, після спільного колядування вони діляться на групи і впродовж двох тижнів обходять кожну хату в селі. Деякі групи колядників з Криворівні «гастролюють» іншими громадами. Якщо раніше колядники збирали гроші на місцеву церкву, то тепер наколядоване переважно перераховують ЗСУ або іншу благодійність.

Побачити колядників з Криворівні у Львові можна буде в суботу, 28 грудня, о 13:00 на вул. Довбуша, 24 (в парку «Знесіння»).

«Різдвяний базар добра» – фестиваль від «Домівки врятованих тварин», під час якого збиратимуть гроші на корм для тварин та інші потреби «Домівки». Окрім колядників з Криворівні, тут можна буде почути таких виконавців, як Софія Федина, Заліско, Fiinka та інші. Також на фестивалі працюватимуть фуд-корти та запланована низка мистецьких проєктів.