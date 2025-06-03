Попереду на захисника Анатолія Завіцького чекає тривала реабілітація

Ортопеди-травматологи центру Unbroken провели складну реконструктивну операцію мешканцю Львівщини, командиру відділення Третьої штурмової Анатолію Завіцькому і врятували його руку. Спеціалісти зробили надскладну мікрохірургічну реконструкцію променевого нерва і зафіксували його ниткою, яка тонша за людську волосину. Операція пройшла вдало.

39-річний Анатолій Завіцький вперше доєднався до ЗСУ ще у 2014-му. А вже під час повномасштабного вторгнення, яке він зустрів у лавах ТрО, перевівся до Третьої окремої штурмової бригади, де став командиром відділення. Поранення він отримав торік у жовтні на Луганщині. Уламок перебив не лише кістку, а й променевий нерв, повідомили у Центрі.

Коли Анатолій з побратимами вбув на позиції, їх почали атакувати дрони. Один з них скинув боєприпас прямо на них. Уламки вирвали шматок його лівої руки.

Важкопораненого бійця евакуювали до шпиталю, стабілізували стан та вберегли кінцівку від ампутації. Далі евакуаційним потягом Анатолія доправили до Львова, у Центр Unbroken.

«Ситуація була складна, уламок повністю перебив променевий нерв, який відповідає за функцію кисті. Його рука геть не рухалася та не піднімалася. Щоб відновити ці функції, ми вирішили провести складне мікрохірургічне втручання з реконструкції променевого нерва. Наша команда вже виконала п’ять таких операції, і їхні результати чудові», – каже ортопед-травматолог Володимир Романишин.

Під час операції хірурги виявили місце, де уламок перебив кістку разом із променевим нервом, і для компенсації цього дефекту як трансплантат використали суральний нерв з гомілки пацієнта. Таке втручання вимагало від хірургів ювелірної точності, адже сам нерв фіксують ниткою, яка тонша за людську волосину. Цей складний хірургічний метод лікарям вдалося опанувати завдяки тісній співпраці зі спеціалістами міжнародної організації La Chaîne de l’Espoir, зокрема французьким ортопедом-травматологом Стефано Романо.

Операція пройшла вдало. Уже за кілька днів після втручання Анатолій відчув затерпання в кисті – а це означає, що пересадка пройшла успішно. Реабілітація після реконструкції променевого нерва є однією з найтриваліших, у захисника попереду місяці занять з фізичними та ерготерапевтами. Кінцевий результат операції можна буде оцінити лише за пів року.