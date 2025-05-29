Фантомний біль – це невидимий ворог, який затримує відновлення захисників

У перший день літа, 1 червня, у громадському транспорті Львівської громади стартує акція «Добро в кожній поїздці з Visa – шлях до життя без фантомного болю». Це спільна ініціатива на підтримку пацієнтів Центру Unbroken від електронного квитка ЛеоКарт, лідера індустрії електронних платежів Visa та благодійної платформи dobro.uа. Мета акції – зібрати 1,1 млн грн на придбання тренажера VRNOW для пацієнтів реабілітаційного Центру Unbroken. Долучитися до акції просять і пасажирів громадського транспоту і всіх охочих.

«Фантомний біль – це невидимий ворог, який може затримати відновлення пацієнта на тривалий час. VRNOW дає змогу не тільки боротися з болем, а й допомагає відновити рухові функції кінцівки. Це революція в підході до комплексного реабілітаційного втручання»,– каже Олег Білянський, керівник Національного реабілітаційного Центру Unbroken.

VRNOW – це інноваційне рішення у лікуванні фантомного болю від українського виробника. Тренажер у віртуальній реальності допомагає важкопораненим захисникам швидше відновитися після травми та робить реабілітацію ще ефективнішою.

Як працює VRNOW?

Подолання фантомного болю: тренажер «перепрограмовує» мозок, допомагаючи зменшити біль у неіснуючих кінцівках.

Розвиток рухових функцій: віртуальна реальність допомагає пацієнтам опановувати нові рухи та покращувати фізичний стан.

Психологічна підтримка: взаємодія з віртуальним середовищем мотивує, знижує тривожність і додає впевненості.

Прискорення реабілітації: тренажер зменшує час відновлення та сприяє швидкому поверненню до активного життя.

Як долучитися до акції зі збору коштів?

Долучитися до цього збору на тренажер може кожен пасажир. Для цього потрібно лише оплатити проїзд у громадському транспорті смартфоном з карткою Visa через валідатор. 1 грн з кожної поїздки Visa перераховує на закупівлю обладнання. При цьому вартість проїзду для пасажирів не змінюється.

Акція стартує у червні і триватиме до завершення збору. Долучитися до цієї доброї справи можуть не лише пасажири громадського транспорту Львова, а й усі охочі. Підтримати проєкт та прискорити його реалізацію можна за посиланням.