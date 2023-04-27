Ромулуш Русін-Сенді командував угорською армією з 2021 року, а до того працював у Міністерстві оборони

Президентка Угорщини Каталін Новак відправила у відставку командувача Силами оборони Угорщини генерал-лейтенанта Ромулуша Русіна-Сенді. Рішення про це опубліковано в офіційному журналі Magyar Közlöny, пише в четвер, 27 квітня, LIGA.net.

Русін-Сенді був призначений командувачем угорської армії у 2021 році, до цього він працював у міністерстві оборони. Його звільнення, як вважають національні медіа, стало несподіванкою.

Журналісти припускають, що звільнення може бути пов'язане із сьогоднішньою публікацією відео, на якому французькі гелікоптери, які перекидаються в Україну, злітають на аеродромі Дьйор.

14 квітня видання Politico з посиланням на витік документів Пентагону повідомляло, що Угорщина може негласно надавати свій повітряний простір для транзиту військової допомоги Україні, хоча її уряд публічно дистанціюється від надання Києву будь-якої військової допомоги.

Як пише «Європейська правда» з посиланням на угорські ЗМІ, з березня до травня минулого року військові вантажні літаки, що прямували до польського Ряшева, регулярно проходили через Угорщину. За даними виданням Átlátszó, у цей період в угорському повітряному просторі пройшли 49 військових вантажних літаків з країн-членів НАТО (що належать військово-повітряним силам США, Канади, Італії та Туреччини) і 24 транспортні літаки, зареєстровані в Україні.

Така тенденція продовжилася й цьогоріч. За останні три місяці Radarbox зафіксував 22 військово-транспортні місії за участю Угорщини. Військові літаки, що прямували до Ряшева, потрапляли не лише в угорський повітряний простір, а й в аеропорти.

Зокрема, французькі військові вертольоти були доставлені українським прикордонникам через угорський аеропорт Дьйор, повідомляє Átlátszó. Три вертольоти Fennec Eurocopter з розпізнавальними знаками Державної прикордонної служби України зафіксувала веб-камера Időkép в аеропорту Дьйор 13 і 14 лютого. Після приблизно 10 годин очікування і технічного обслуговування вони відлетіли в невідомому напрямку.

ЗМІ зазначили, що в лютому Франція передала Україні 55 вертольотів H125M, перші з яких вже прибули до Києва. За їхніми даними, тип і колір вертольота збігаються з тими, що були зняті в аеропорту Дьйор.