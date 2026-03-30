Госпіталь очолить Володимир Красьоха

У понеділок, 30 березня, конкурсна комісія визначилася з переможцем конкурсу на посаду генерального директора Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи у Винниках. На цю посаду рекомендували Володимира Красьоху, який близько півтора року виконує обов’язки керівника.

Як повідомив заступник голови Львівської облради Юрій Холод, конкурсна комісія рекомендувала призначити Володимира Красьоху на посаду гендиректора госпіталю терміном на 5 років. Остаточне рішення щодо підписання контракту має ухвалити сесія обласної ради.

Юрій Холод зазначив, що за час керівництва госпіталем Володимиру Красьосі вдалося стабілізувати роботу установи, відкрити нові напрямки медичних послуг, а також підвищити рівень оплати праці – зарплата медичних працівників зросла на 40-60%. Госпіталь не має проблем із кількістю пацієнтів – попит на послуги залишається стабільно високим.

«Серед ключових викликів – дефіцит площ та потреба у молодшому медичному персоналі. Водночас триває процес приєднання кардіоцентру, що дозволить розширити можливості закладу. На цій базі планується додатково відкриття неврологічного та інсультного напрямків. А після реконструкції приміщень – відділення швидкої допомоги та хірургії травми», – додав Холод.

У травні в госпіталі планують відкрити ще один великий сучасний операційний блок. Невдовзі тут відкриють додаткове реабілітаційне відділення на близько 25 нових місць.

49-річний Володимир Красьоха виконував обов’язки генерального директора госпіталю з листопада 2024 року.

Володимир Красьоха родом з Миколаївщини, за фахом лікар-хірург. Раніше впродовж останніх дев’яти років керував багатопрофільною лікарнею у місті Вознесенську, яка обслуговувала близько 200 тис. мешканців регіону.