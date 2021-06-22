Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вирішив закрити провадження, розпочате навесні через нібито порушення правил асамблеї з боку українського депутата Олексія Гончаренка, повідомила у вівторок, 22 червня, «Європейська правда».

За підсумками обговорення на закритому засіданні профільний комітет визнав, що український парламентар не порушував правил, коли вирішив розгорнути у залі засідань прапор України.

Наразі не існує правил асамблеї, які би забороняли демонстрацію державної/національної символіки. Однак асамблея ще може розглянути можливість внесення змін до власних правил.

Нагадаємо, 20 квітня український депутат у ПАРЄ, представник «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко під час свого виступу розгорнув український прапор, привезений з зони російсько-української війни. Однак президент ПАРЄ зажадав від Гончаренкав припинити виступ, а стюарди вимагали заховати прапор. Також Гончаренку пригрозили санкціями, після чого він з власної ініціативи покинув залу засідань.