Українська оборонна компанія Fire Point розширює виробництво за межами України. Її філія в Данії будує підприємство, яке спеціалізуватиметься на виготовленні твердого ракетного палива. Про це у середу, 19 серпня, повідомив Vector.

Проєкт реалізує компанія Fire Point Rocket Technologies, яка працює як данська філія українського виробника. Спочатку вартість будівництва оцінювали приблизно у 50 млн євро, однак згодом бюджет суттєво зріс. Наразі він перевищує 150 млн євро.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Для реалізації проєкту компанія вже отримала необхідні дозволи. За словами операційного директора Fire Point В’ячеслава Бондарчука, підприємство матиме значні виробничі можливості. Його планують використовувати не лише для забезпечення потреб самої Fire Point, а й для потенційних поставок іншим виробникам.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Ми збираємося відкрити тут завод із величезною потужністю, щоб виробляти багато твердого ракетного палива – спершу для Fire Point, а також щоб мати змогу постачати іншим компаніям», – зазначив Бондарчук.

CEO та CTO компанії Ірина Терех наголосила, що оцінювати оборонні можливості України варто не лише за кількістю виготовлених ракет.

«Ми міряємо не ракетами: номер дев’ять чи номер сім. Ми маємо міряти спроможностями», – пояснила вона.

Нагадаємо, на початку червня Fire Point провела випробування ракети FP-7.X, яка стане основою для українського антибалістичного перехоплювача FREYJA.