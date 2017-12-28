Компанія з Львівщини збудує сміттєсортувальну лінію у Луцьку

ЕкономікаЮлія Поліковська, сьогодні, 07:532600

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Компанія з Львівщини збудує сміттєсортувальну лінію у Луцьку
Компанія із Жовківщини збудує сміттєсортувальну лінію у Луцьку

У тендері на спорудження сміттєсортувальної лінії в Луцьку перемогла компанія «Хаммель Україна» з Львівщини. Про це йдеться в інформації у системі публічних закупівель Prozorro.

«Хаммель Україна» під час аукціону запропонував встановити лінію для сортування ТПВ за 5,89 млн грн. Його пропозиція виявилася на 50 тис. грн дешевшою, ніж іншого учасника – ПрАТ «Барський машинобудівний завод». Тепер департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради має намір укласти угоду із переможцем тендеру.

Спорудити сміттєсортувальну лінію для КП «Луцькспецкомунтранс» мають до 1 червня 2018 року. У технічних вимогах зазначено, що її потужність має становити 12-15 тонн ТПВ на годину, і лінія має сортувати не менше, ніж 50 тис. тонн сміття у рік.

Сміття мають розділяти на наступні фракції: дрібна фракція (механічний відбір) до 50 мм (органічні та інертні матеріали), чорні метали (механізований відбір), ПЕТ-пляшка (чотири фракції), скло (дві фракції) макулатура (дві фракції); кольорові метали, плівка (дві фракції), інші матеріали (дві фракції).

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Хаммель-Україна» зареєстроване у с. Малехів Жовківського району Львівщини. Її засновниками є львів’янин Василь Кушинський та «Асторія капітал груп ГМБХ» зі Швейцарії. Статутний фонд підприємства складає 86,9 тис. грн.

Додамо, у грудні 2017 року ТзОВ «Хаммель-Україна» перемогло у тендері щодо постачання трьох сміттєсортувалньих ліній на Львівщині за 16,4 млн грн на замовлення департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської облдержадміністрації, повідомили «Наші гроші. Львів».

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