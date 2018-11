Компанії державного інвестфонду Саудівської Аравії купили агрохолдинг «Мрія»

«Мрія» має шостий за розміром земельний банк в Україні

Британські Salic UK Ltd. (дочірня структура The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co., SALIC) і Mriya Farming PLC, що належать Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії, завершили процедуру купівлі-продажу більшості сільськогосподарських активів холдингу «Мрія». Про це повідомила прес-служба агрохолдингу, передає «Інтерфакс-Україна».

Угода, сума і умови якої не розголошуються, включає всі об'єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії з правом оренди земельної банку. «Після завершення угоди «Мрія» продовжить операційну діяльність в Україні спільно з дочірньою компанією Salic - Continental Farmers Group (CFG). Обидві компанії завершать сезон як окремі бізнеси і в поточній конфігурації», – йдеться в повідомленні.

За даними агрохолдингу, в подальшому «Мрія»і CFG сфокусуються на підготовці до інтеграції активів і розробці стратегії об'єднаного бізнесу під керівництвом гендиректора Саймона Чернявського і голови правління Марка Леарда. «Компанії планують представити спільну бізнес-стратегію навесні 2019 року», – наголошується в повідомленні «Мрії».

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет дозволив британській Salic UK Limited придбати акції 11 підприємств агрохолдингу «Мрія», що забезпечують перевищення 50% у вищому органі правління товариств.

Salic отримала дозвіл купити кіпрські компанії Mriya Holding Cyprus Limited і Mriya Trading (Cyprus) Limited, а також зареєстровані в Україні ТОВ «Карго», «Лемківська Мрія», «Мрія Буковина», «Мрія Глибоччини», «Мрія Карпат», «Мрія-Підгайці» та інші.

Як повідомлялося, новий інвестор планує достроково викупити єврооблігації Mriya Farming Plc, материнської компанії агрохолдингу «Мрія». Йдеться про папери на суму в більш ніж на 208 млн доларів, емітованих в межах реструктуризації зобов'язань компанії.

Протягом двох років новий власник планує інвестувати до 150 млн доларів в нове обладнання, інфраструктуру, агротехнології та консолідацію земельного банку «Мрії», щоб вивести її діяльність на світовий рівень.

Земельний банк «Мрії» виросте до 210 тис. га – до її активів додадуть 45 тис. га, які належать українській Continental Farmers, якою також володіє Salic.

«Мрія» має шостий за розміром земельний банк в Україні. Угіддя холдингу розташовані в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях.

Salic заснована 2012 року. Її єдиним акціонером є Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії.