Трамп заявив, що планує зберегти Гегсета на його посаді в Пентагоні

Республіканець у Конгресі США Томас Массі ініціював голосування за відсторонення міністра оборони Піта Гегсета. Зокрема, його звинувачують у незаконному веденні війни проти Ірану та зловживанні повноваженнями. Президент США Дональд Трамп підтримав посадовця й заявив, що планує зберегти Гегсета на його посаді. Про це повідомили CNN і NYT.

За інформацією медіа, конгресмен Томас Массі оголосив вісім звинувачень Гегсету. У цих пунктах йдеться, що міністр оборони почав війну проти Ірану без дозволу Конгресу та продовжував військову кампанію після того, як Конгрес проголосував за те, щоб зобов’язати президента припинити конфлікт або отримати юридичний дозвіл на його продовження.

Решта звинувачень стосуються того, що Гегсет ініціював незаконні військові удари по ймовірних наркоторговцях; незаконно захопив колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро; проводив несанкціоновані військові операції в Ємені; підтримав переслідування сенатора Марка Келлі тощо.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон має вирішити, чи буде палата голосувати по кожній із восьми статей, чи вони будуть розглянуті як єдиний пакет. Якщо Палата представників більшістю схвалить звинувачення, це призведе до розгляду справи в Сенаті.

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Піт Гегсет відкинув звинувачення, назвавши спроби імпічменту «політичним шахрайством». Він планує провести пресконференцію 10 листопада, щоб відповісти на звинувачення.

Також повідомлялося, що 32 законодавці від Республіканської та Демократичної партій вимагають від Піта Гегсета пояснень щодо затримки з наданням Україні військової допомоги від США на 400 млн доларів. За їхніми словами, поточний графік Пентагону може затримати остаточні поставки озброєнь до 2029 року.

У жовтні президент Володимир Зеленський також повідомив, що Гегсет місяць не підписує документи щодо передачі Україні ракет для ЗРК Patriot і NASAMS.