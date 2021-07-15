Рішення Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним, його не можна оскаржити

Конституційний суд України у четвер, 15 липня, опублікував текст рішення про визнання конституційним закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

У своєму рішенні КСУ визначив, що «українська мова є невіддільним атрибутом української державності, що зберігає свою історичну спадкоємність від давньокиївської доби. Українська мова – доконечна умова (conditio sine qua non) державності України та її соборності. ...тому будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України».

Суд констатував, що володіти українською мовою як мовою свого громадянства – обов’язок кожного громадянина України. При цьому кожен громадянин є вільним у виборі мови або мов для приватного спілкування.

«Порядок функціонування української мови як державної та її підтримка державою мають поєднуватися із шанобливим ставленням до мов національних меншин, що історично проживають в межах України, та забезпеченням захисту мовних прав осіб, що належать до таких меншин», – йдеться в оприлюдненому документі.

В КСУ також зазначили, що оспорений закон не містить приписів, які можуть обмежувати вільний розвиток, використання і захист мов, що мають юридичний статус мов національних меншин (включно з російською), а також тих приписів, що перешкоджали б державі сприяти розвиткові самобутності, зокрема мовної, корінних народів і національних меншин України.

Суд констатував, що «законодавче врегулювання, метою якого є утверджувати українську мову як державну, захищає також і демократичний лад нашої держави, а дібрані законодавцем засоби в рамках застосованого в законі диференційованого підходу є домірними легітимній меті, що її переслідувано в оспореному законі».

Конституційний суд України вважає, що «оспорений закон є юридичним інструментом подолання наслідків тривалого перебування різних частин України в складі інших держав та загального зросійщення України, яке тривало не одне століття під час перебування України в складі спочатку царської Росії, а згодом СРСР, та є належною юридичною основою для запровадження інституційних механізмів, що забезпечують функціонування української мови як державної з можливістю вживати державою заходів підтримчої дії (affirmative action) на користь української мови, не перешкоджаючи розвиткові, використанню й захистові мов національних меншин України».

Окрім цього, суд не виявив порушення прав народних депутатів під час розгляду закону та його ухвалення на пленарних засіданнях Верховної Ради.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Як інформував ZAXID.NET, 14 липня Конституційний Суд визнав конституційним ЗУ «Про забезпечення української мови як державної».