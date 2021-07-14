14 липня Конституційний Суд визнав конституційним ЗУ «Про забезпечення української мови як державної». Перевірити конституційність закону вимагав 51 нардеп.

«Конституційний Суд України 14 липня ухвалив Рішення, яким визнав Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" конституційним», – йдеться в повідомленні Суду 14 липня.

Обґрунтування відповідного рішення суду наразі не відомі, адже суд ще не оприлюднив рішення. За інформацією «Інтерфакс-Україна», повний текст рішення опублікують на сайті у четвер, 15 липня.

21 червня 2019 року 51 нардеп звернувся до Конституційного Суду з вимогою перевірити закон про мову на відповідність Конституції. На думку депутатів, закон не врегульовує порядок застосування мов національних меншин, а деякі законодавчі положення дискримінують російськомовних громадян.

Уповноваженими авторів подання були депутати від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков і співголова фракції «Опозиційний блок» парламенті Вадим Новинський. Серед підписантів документу зокрема: Олександр Вілкул, Євгеній Мураєв, Нестор Шуфрич, Михайло Добкін, Сергій Ківалов, Вадим Рабінович, Тетяна Бахтєєва.

Нагадаємо, що ЗУ «Про забезпечення української мови як державної» Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Між першим і другим читанням у проект закону внесли майже три тисячі правок, його намагалися скасувати через суд деякі депутати, а Угорщина й Росія мовний закон України розкритикували.

У липні 2019 року він набув чинності і його почали поступово впроваджувати. Закон передбачає пріоритетність української мови у публічних громадських місцях. Водночас він не регулює мову у приватному спілкуванні та не обмежує права на спілкування іншими мовами.