Серед підписантів законопроекту одіозні депутати Олександр Дубінський та Максим Бужанський

Нардеп «Слуги народу» Максим Бужанський та ще 27 його однопартійців внесли в Верховну Раду законопроект, в якому пропонують скасувати штрафи за відмову обслуговувати державною мовою, що передбачене статтею 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це свідчить законопроект №4528 на сайті парламенту.

Наразі законопроекту передали на розгляд керівництву й у ньому немає тексту й пояснювальної записки.

Бужанський, який, зокрема раніше відстоював свій скандальний «мовний законопроект» вважає, що бізнес не повинен платити штрафи, а лише податки.

«Друзі, з 16 січня набирає чинності норма закону про мову, згідно з якою вся сфера обслуговування, весь бізнес повинен працювати на державній мові, інакше штраф. Немаленький, до речі, до 6800 гривень. Це абсурд, бізнес зобов'язаний тільки платити податки, і нічого більше, решта - регулює ринок. Я не хочу нічого міняти по частинах у самому законі про мову, він весь кривий. Але пропоную просто скасувати ці штрафи, і вирішити це питання таким чином, а не плодити донощиків. 27 колег з фракції «Слуга народу» надали мені честь, ставши співавторами мого законопроекту, за що я їм безмежно вдячний», – написав він у Telegram.

Серед підписантів – Олександр Дубінський, Данило Гетманцев, Євгеній Брагар та інші.

Нардеп вважає, що не потрібно розповідати перукарям, якою мовою їм стригти, а шиномонтажникам, якою мовою міняти колесо.

«Вони заплатили податки, і більше нічим нікому не зобов’язані, крім своїх сімей. Попрошу вас, якщо ви вважаєте, що я правий, і якщо не хочете, щоб вас штрафували за використання ваших російської, румунської, угорської та польської мов підтримати мене в цьому питанні», – написав він.

Нагадаємо, влітку Бужанський подав законопроект, яким передбачалося відтермінування обов’язкового використання української мови у школах, де навчаються на мові нацменшин. Тоді Верховна Рада не розглянула його і з 1 вересня всі школи, зокрема російськомовні, перейшли на українську.

Як інформував ZAXID.NET, з 16 січня 2020 року набула чинності стаття закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» згідно з якою з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.

Порушення таких норм означатимуть для закладів адміністративні штрафи — від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 11900 грн). Ці зміни набудуть чинності у липні 2022 року.