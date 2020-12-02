З 16 січня 2021 року всі українські заклади сфери обслуговування повинні використовувати українську мову при спілкуванні з клієнтами чи відвідувачами. Обслуговувати клієнтів іншою мовою можна буде тільки на його прохання, повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів – українська! Відповідно до статті 30 закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був – обслуговування має бути українською. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою», – наголосив він.

У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою необхідно звертатися до уповноваженого з захисту державної мови. Це можна зробити двома способами:

надіславши листа за адресою 01001, м.Київ, провулок Музейний, 12;

написавши на електронну адресу [email protected] .

Нагадаємо, закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» почав діяти 16 липня 2019 року. Його статті вводилися в дію поетапно. Зокрема, згідно з цим законом, вся реклама в Україні з 16 січня 2020 року повинна бути лише українською мовою. Також закон зобов’язує усіх представників влади говорити українською мовою та збільшує кількість української мови у ЗМІ.