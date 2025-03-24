27 грудня Хан Док Су оголосили імпічмент

У понеділок, 24 березня, Конституційний суд Південної Кореї відхилив імпічмент прем’єр-міністра Хан Док Су та поновив його на посаді виконувача обов’язків президента країни. Про це інформує агентство Yonhap News.

Рішення було прийнято через три місяці після того, як Національні збори оголосили імпічмент 75-річному прем’єр-міністру й виконувачу обов’язків президента через його відмову призначити ще трьох суддів Конституційного суду. Опозиція також звинувачувала Хана у тому, що він зробив недостатньо для перешкоджання рішенню президента Юн Сок Йоля оголосити воєнний стан в грудні.

П’ять із восьми суддів Конституційного суду визнали, що саме клопотання про імпічмент було обґрунтованим, але підстав для імпічменту було недостатньо, оскільки Хан Док Су не порушував конституцію або закон. Ще двоє суддів постановили, що клопотання про імпічмент було недійсним із самого початку, оскільки його не підтримали дві третини депутатів у парламенті. Один суддя висловився «проти».

«Як виконувач обов’язків президента, я зроблю все можливе, щоб зберегти стабільне державне управління, і спрямую всю мудрість і можливості на захист національних інтересів у торгівельній війні (ідеться про запроваджені США мита – ред.)», – сказав прем’єр-міністр.

Відсторонення президента Південної Кореї

Прем’єр-міністр Південної Кореї Хан Док Су обійняв посаду виконувача обов’язків президента після оголошення імпічменту лідеру країни Юн Сок Йолю – через його спробу запровадити воєнний стан на початку грудня. Воєнний стан тривав близько шести годин та був скасований депутатами. Після цього Демократична партія подала законопроєкт про імпічмент Юн Сок Йоля.

14 грудня Національні збори Південної Кореї з другої спроби проголосували за імпічмент президента Юн Сок Йоля.

У січні Юна затримали з другої спроби за ордером суду, виданим після того, як президент не з’явився на допит у справі. На початку березня суд звільнив відстороненого президента з-під варти, задовольнивши клопотання його захисту.

Досі Конституційний суд Південної Кореї не ухвалив рішення про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Президенту також загрожує окремий кримінальний процес за звинуваченням у керівництві повстанням шляхом оголошення воєнного стану. Якщо Юну офіційно оголосять імпічмент, нові президентські вибори відбудуться протягом 60 днів.