На території 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, яка дислокується в Миколаєві, знайшли тіло повішеного військовослужбовця. Тіло чоловіка виявили у середу, 2 лютого,.

Як повідомило в четвер, 3 лютого, «Суспільне» з посиланням на речницю обласної поліції Марину Калину, військовий родом з Черкаської області, служив у бригаді на контрактній основі. Причини смерті невідомі, про наявність записки біля тіла чоловіка у поліції інформація відсутня.

Місцевий сайт «Преступности.НЕТ» з посиланням на свої джерела повідомив, що військовослужбовця знайшли повішеним біля парку бойових машин. Він родом із міста Золотоноша Черкаської області. Був призваний у 2015 році під час мобілізації і залишився служити за контрактом. Був у званні молодшого сержанта.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», як того вимагає процедура.