У Бердянську Запорізької області знайшли повішеним військового, який перебував на службі за контрактом. Про це пише Hromadske, посилаючись на прес-службу поліції Запорізької області.

Правоохоронці отримали повідомлення про смерть військового 27 січня. Чоловіка знайшли повішеним у гаражі на вулиці Івана Франка. Передсмертної записки у нього не було.

Військовим виявився житель Бердянська 1988 року народження. Наразі поліцейські кваліфікували справу як самогубство за статтею 115 Кримінального кодексу. Справу направили на розслідування до Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Нагадаємо, що на в ніч на четвер, 27 січня, 20-річний солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії на заводі «Южмаш» у Дніпрі. Загалом унаслідок розстрілу загинули п’ятеро людей, в тому числі і одна з цивільних працівниць заводу. Ще п'ятеро отримали вогнепальні поранення. Вбивцю затримали орієнтовно через шість годин.

Народна депутатка України від «Слуги народу» Юлія Яцик своєю чергою повідомила, що імовірним мотивом вбивства могла стати помста Артемія Рябчука за знущання з боку керівництва. Після подій у Дніпрі командувач Національної гвардії України генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про відставку з посади.