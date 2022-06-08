Українця, якого завербували російські спецслужби і який корегував ворожий вогонь по Києву, засудили до восьми років ув’язнення, років, повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

«У Києві до восьми років ув’язнення засуджено російського агента, який коригував ворожі ракетні обстріли по об’єктах енергетики та водопостачання. Зловмисник був затриманий співробітниками СБУ у травні цього року», – сказав речник СБУ.

За словами Дехтяренка, встановлено, що українця завербували у 2014 році. Він отримав отримав російський паспорт і потім його перевели у «режим очікування». До виконання вказівок він приступив з початком повномасштабної війни.

У травні СБУ повідомляла про затримання російського коригувальника вогню. Зазначалося, що куратори готували його до евакуації в окупований Крим, проте СБУ зламала ці плани і затримала зрадника.