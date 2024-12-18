Фісташки позитивно впливають на зір і полішують пам'ять і швидкість обробки інформації

Нещодавно опубліковані у журналі Nutrition результати дослідження свідчать про те, що фісташки є не тільки смачною та поживною їжею, а й мають позитивний вплив на здоров’я, зокрема, суттєво поліпшують зір і роботу мозку, каже гастроентеролог-дієтолог, експерт МОЗ Олег Швець. І аби отримати позитивний результат, варто з’їдати всього жменю фісташок на день.

«Фісташки є єдиним різновидом горіхів, які містить значну кількість лютеїну. Це поширений пігмент класу каротиноїдів (ксантофіл), що є корисним та необхідним для здоров’я очей. Він проникає через гематоенцефалічний бар’єр і накопичується виключно в макулярній області сітківки ока людини. Макула (пляма) є ключовою структурою ока, яка захищає сітківку від руйнівної дії синього світла», – каже Олег Швець.

За словами експерта, ксантофіли лютеїн і зеаксантин найчастіше зустрічаються в овочах і фруктах. Особливо багато їх в зелених листових овочах. Фісташки є джерелом лютеїну з високою біодоступністю, оскільки містять жири, головним чином моно- та поліненасичені, які сприяють його засвоєнню.

Результати дослідження, яке провели в Медичному центрі при Університеті Тафтса і опублікували 17 жовтня 2024 року у журналі Nutrition свідчать: фісташки є не тільки смачною та поживною їжею, а й мають значні переваги для здоров’я очей. Це особливо важливо для літніх людей, які мають підвищений ризик погіршення зору.

Дослідження показало, що вживання 57 г фісташок на день протягом 12 тижнів як частини звичайного харчування, значно підвищує оптичну щільність макулярного пігменту у людей середнього та старшого віку. Науковці також виявили, що харчування з фісташками майже подвоїло щоденне споживання лютеїну учасниками дослідження та значно підвищило його рівень у плазмі крові. Тож додавши жменю фісташок у щоденний раціон, можна збільшити споживання лютеїну, який має вирішальне значення для захисту очей.

«Окрім підтримки здоров’я очей, лютеїн також сприяє роботі мозку. Він долає гематоенцефалічний бар’єр і допомагає зменшити окислювальний стрес і запалення. Як і в оці, він вибірково накопичується в мозку і може відігравати певну роль при зниженні когнітивних здібностей», – каже експерт.

Вищий рівень лютеїну, як показують дослідження, пов’язаний з кращою когнітивною діяльністю, включаючи пам’ять і швидкість обробки інформації, що робить фісташки цінним доповненням до харчування, необхідного для здорового старіння.

Утім, нині часто пропонують солоні фісташки. Їх споживання лікар радить обмежити з огляду на негативні наслідки від надмірного споживання солі, передусім, підвищеного кров’яного тиску.