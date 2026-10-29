Медові коржі можуть ламатися через надлишок борошна або цукру в тісті

Медівник – популярний десерт, однак його приготування потребує уваги до деталей. Іноді коржі виходять надто крихкими або ламаються під час складання торта. Причина часто полягає в простих помилках, яких легко уникнути. УНІАН розповідає, чому медові коржі розсипаються.

Чому медові коржі легко ламаються та як це виправити?

Найпоширеніша причина крихкості – надмірна кількість цукру або борошна. Якщо порушити пропорції, тісто може стати надто щільним, а готові коржі – сухими.

Не менш важливо правильно працювати з масою. Її рекомендують готувати на водяній бані, постійно помішуючи. А після замішування не варто надовго залишати тісто охолоджуватися. Намагайтеся відразу ж починати формувати коржі, поки тісто тепле.

Щоб коржі мали ніжнішу текстуру, у тісто можна додати олію. А для пишності – харчову соду.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати