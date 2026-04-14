Торт «Медовик» на сковороді. Рецепт дня
Медовик на сковороді – це швидкий і зручний варіант улюбленого десерту без духовки. Він виходить ніжним, ароматним і добре просочується кремом, завдяки чому має м’яку текстуру. Такий рецепт ідеально підходить, коли хочеться домашнього торта без складних приготувань. Крем можна обрати на свій смак – сметанковий, молочний або вершковий. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|тісто:
|Мед
|100 г
|Сода
|1 ч. л.
|Вершкове масло
|110 г
|Цукор
|100 г
|Яйця
|4 шт.
|Борошно
|200 г
|Сіль
|дрібка
|крем:
|Молоко
|500 мл
|Яйце
|1 шт.
|Цукор
|150 г
|Борошно
|5 ст. л.
|Вершкове масло
|100 г
|Ванілін
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Приготуйте крем. Змішайте борошно, яйце, цукор, сіль і частину молока до однорідності без грудочок.
Крок 2
Додайте решту молока, ванілін і добре перемішайте. Поставте на слабкий вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння.
Крок 3
Зніміть крем з вогню, додайте вершкове масло і ретельно перемішайте. Накрийте крем і залиште охолоджуватися.
Крок 4
Приготуйте тісто. У сковорідці або каструлі з товстим дном розігрійте мед і додайте соду. Дочекайтеся реакції, поки маса посвітлішає і спіниться.
Крок 5
Помішуючи, доведіть суміш до золотистого кольору, додайте вершкове масло і готуйте до насиченого помаранчевого відтінку. Перелийте в миску.
Крок 6
Додайте до медової маси цукор, по одному введіть яйця, потім всипте борошно і перемішайте до однорідності.
Крок 7
Виливайте тісто частинами на сковорідку, розрівнюйте і випікайте на дуже малому вогні приблизно 3 хвилини з одного боку і 1 хвилину з іншого.
Крок 8
Формуйте торт одразу під час приготування. Кожен корж злегка проколіть виделкою і змастіть кремом. Повторіть процес з усіма коржами, зверху змастіть кремом і посипте крихтами або горіхами. Залиште торт настоюватися мінімум на 4 години, а краще на ніч.