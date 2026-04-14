Медовик на сковороді – це швидкий і зручний варіант улюбленого десерту без духовки. Він виходить ніжним, ароматним і добре просочується кремом, завдяки чому має м’яку текстуру. Такий рецепт ідеально підходить, коли хочеться домашнього торта без складних приготувань. Крем можна обрати на свій смак – сметанковий, молочний або вершковий. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти

тісто: Мед 100 г Сода 1 ч. л. Вершкове масло 110 г Цукор 100 г Яйця 4 шт. Борошно 200 г Сіль дрібка крем: Молоко 500 мл Яйце 1 шт. Цукор 150 г Борошно 5 ст. л. Вершкове масло 100 г Ванілін за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Приготуйте крем. Змішайте борошно, яйце, цукор, сіль і частину молока до однорідності без грудочок.

Крок 2 Додайте решту молока, ванілін і добре перемішайте. Поставте на слабкий вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння.

Крок 3 Зніміть крем з вогню, додайте вершкове масло і ретельно перемішайте. Накрийте крем і залиште охолоджуватися.

Крок 4 Приготуйте тісто. У сковорідці або каструлі з товстим дном розігрійте мед і додайте соду. Дочекайтеся реакції, поки маса посвітлішає і спіниться.

Крок 5 Помішуючи, доведіть суміш до золотистого кольору, додайте вершкове масло і готуйте до насиченого помаранчевого відтінку. Перелийте в миску.

Крок 6 Додайте до медової маси цукор, по одному введіть яйця, потім всипте борошно і перемішайте до однорідності.

Крок 7 Виливайте тісто частинами на сковорідку, розрівнюйте і випікайте на дуже малому вогні приблизно 3 хвилини з одного боку і 1 хвилину з іншого.